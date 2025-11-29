Кандидатура уже есть, – Зеленский о новом министре юстиции

Владимир Зеленский высказался относительно того, кто может возглавить Министерство юстиции. По словам президента, кандидатура на соответствующую должность уже есть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 29 ноября.

К теме "Время менять план обороны Украины": Зеленский поговорил с Будановым и Шмыгалем

Что сказал Зеленский о кандидатуре на главу Минюста?

Владимир Зеленский отметил, что 29 ноября говорил со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, представителями фракции "Слуга народа" и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.

По словам президента, он рассчитывает, что парламент Украины будет работоспособным.

Есть кандидатура на министра юстиции уже,

– заявил украинский лидер.

Обратите внимание! В соответствии с украинскому законодательству, назначить нового министра юстиции должна Верховная Рада. Голосовать парламент должен за кандидатуры, которые подает премьер-министр Украины.

Он также подчеркнул, что нужно и четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины. Зеленский отметил, что на эту должность нужен сильный человек.

"Попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур", – резюмировал Зеленский.

Что известно об отстранении предыдущего министра юстиции от должности?