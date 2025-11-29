Кандидатура уже есть, – Зеленский о новом министре юстиции
- Президент Зеленский заявил, что уже есть кандидатура на должность министра юстиции.
- Глава государства также подчеркнул важность определения кандидатуры на должность министра энергетики.
Владимир Зеленский высказался относительно того, кто может возглавить Министерство юстиции. По словам президента, кандидатура на соответствующую должность уже есть.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 29 ноября.
К теме "Время менять план обороны Украины": Зеленский поговорил с Будановым и Шмыгалем
Что сказал Зеленский о кандидатуре на главу Минюста?
Владимир Зеленский отметил, что 29 ноября говорил со спикером Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, представителями фракции "Слуга народа" и с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.
По словам президента, он рассчитывает, что парламент Украины будет работоспособным.
Есть кандидатура на министра юстиции уже,
– заявил украинский лидер.
Обратите внимание! В соответствии с украинскому законодательству, назначить нового министра юстиции должна Верховная Рада. Голосовать парламент должен за кандидатуры, которые подает премьер-министр Украины.
Он также подчеркнул, что нужно и четкое видение относительно главы Министерства энергетики Украины. Зеленский отметил, что на эту должность нужен сильный человек.
"Попросил парламентариев вместе с премьер-министром определить перечень кандидатур", – резюмировал Зеленский.
Что известно об отстранении предыдущего министра юстиции от должности?
С июля по ноябрь 2025 года главой Министерства юстиции был Герман Галущенко. Скандал вокруг чиновника возник после обнародования пленок НАБУ и САП по делу "Мидас" о масштабной коррупции в энергетике.
На записях от 14 июля фигурирует лицо министра энергетики. Тогдашним главой министерства был именно Галущенко.
Уже 12 ноября стало известно, что Германа Галущенко отстранили от обязанностей министра юстиции. Это решение принял Кабинет Министров Украины. Сам Галущенко говорил, что согласен с решением правительства и не держится за должность.
В тот же день Владимир Зеленский заявил, что Герман Галущенко должен подать в отставку со своей должности. Сам министр написал соответствующее заявление в Верховную Раду.
Интересно, что голосование за отставку Галущенко в парламенте не обошлось без скандалов. 18 ноября нардепы от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну Верховной Рады, сказав, что отказываются голосовать отдельно за отставку министров, а не правительства в целом.
Уже на следующий день за увольнение Германа Галущенко все же проголосовали. За соответствующее решение голос отдали 323 народных депутата.