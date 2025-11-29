Кандидатура вже є, – Зеленський про нового міністра юстиції

Володимир Зеленський висловився щодо того, хто може очолити Міністерство юстиції. За словами президента, кандидатура на відповідну посаду вже є.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 29 листопада.

До теми "Час змінювати план оборони України": Зеленський поговорив із Будановим і Шмигалем

Що сказав Зеленський про кандидатуру на очільника Мін'юсту?

Володимир Зеленський зазначив, що 29 листопада говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції "Слуга народу" та з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

За словами президента, він розраховує, що парламент України буде працездатним.

Є кандидатура на міністра юстиції вже,

– заявив український лідер.

Зверніть увагу! Відповідно до українського законодавства, призначити нового міністра юстиції має Верховна Рада. Голосувати парламент має за кандидатури, які подає прем'єр-міністр України.

Він також підкреслив, що потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України. Зеленський зауважив, що на цю посаду потрібна сильна людина.

"Попросив парламентарів разом із прем'єр-міністром визначити перелік кандидатур", – резюмував Зеленський.

Що відомо про відсторонення попереднього міністра юстиції від посади?