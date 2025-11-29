Кандидатура вже є, – Зеленський про нового міністра юстиції
- Президент Зеленський заявив, що вже є кандидатура на посаду міністра юстиції.
- Глава держави також підкреслив важливість визначення кандидатури на посаду міністра енергетики.
Володимир Зеленський висловився щодо того, хто може очолити Міністерство юстиції. За словами президента, кандидатура на відповідну посаду вже є.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 29 листопада.
Що сказав Зеленський про кандидатуру на очільника Мін'юсту?
Володимир Зеленський зазначив, що 29 листопада говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, представниками фракції "Слуга народу" та з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.
За словами президента, він розраховує, що парламент України буде працездатним.
Є кандидатура на міністра юстиції вже,
– заявив український лідер.
Зверніть увагу! Відповідно до українського законодавства, призначити нового міністра юстиції має Верховна Рада. Голосувати парламент має за кандидатури, які подає прем'єр-міністр України.
Він також підкреслив, що потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України. Зеленський зауважив, що на цю посаду потрібна сильна людина.
"Попросив парламентарів разом із прем'єр-міністром визначити перелік кандидатур", – резюмував Зеленський.
Що відомо про відсторонення попереднього міністра юстиції від посади?
З липня по листопад 2025 року очільником Міністерства юстиції був Герман Галущенко. Скандал навколо посадовця спричинився після оприлюднення плівок НАБУ і САП у справі "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці.
На записах від 14 липня фігурує особа міністра енергетики. Тодішнім очільником міністерства був саме Галущенко.
Уже 12 листопада стало відомо, що Германа Галущенка відсторонили від обов'язків міністра юстиції. Це рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Сам Галущенко казав, що погоджується з рішенням уряду та не тримається за посаду.
Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що Герман Галущенко має подати у відставку зі своєї посади. Сам міністр написав відповідну заяву у Верховну Раду.
Цікаво, що голосування за відставку Галущенка у парламенті не відбулося без скандалів. 18 листопада нардепи від "Європейської солідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, сказавши, що відмовляються голосувати окремо за відставку міністрів, а не уряду в цілому.
Уже наступного дня за звільнення Германа Галущенка все ж проголосували. За відповідне рішення голос віддали 323 народні депутати.