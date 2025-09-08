Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов был задержан 21 июля 2025 года. Его подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором. В то же время неожиданно "вернулся" из ОАЭ беглый депутат Федор Христенко, которого арестовало СБУ. По данным СМИ, он может свидетельствовать именно против Магамедрасулова.

Стремительное задержание народного депутата от ОПЗЖ Христенко, который якобы имел влияние, в частности, на Магамедрасулова, может свидетельствовать об усилении конфликта между СБУ и НАБУ. Глава общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив в эфире 24 Канала объяснила детали этой ситуации.

Почему так быстро вернули Христенко?

Федорив обратила внимание на то, с какой скоростью "достали" Христенко из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако ряд других народных депутатов, которых разыскивают правоохранительные органы, по магическому взмаху руки не появились в Украине.

В то же время в издании "Зеркало недели" пишут, что возвращение депутата-беглеца в Киев произошло при содействии высшего руководства Украины.

Действительно есть вопрос, чего так жжет это дело. Когда понимаем, что представитель антикоррупционных органов мог расследовать дело Леонида Миндича, человека, приближенного к президенту и "95 кварталу", то выглядит подозрительно быстрым возвращение депутата с ОПЗЖ в Украину,

– подчеркнула председатель общественной инициативы "Игла".

Христенко, по ее мнению, привезли, вероятно, для того, чтобы он дал показания. Возможно, по договоренностям со спецслужбами он должен что-то рассказать, что повлияет на ход дела с детективом НАБУ.

Она напомнила, что Христенко не просто задержали при пересечении границы. Он выехал из Украины 14 февраля 2022 года – то есть у него все сложилось перед началом полномасштабным вторжением. А в нужное время его вернули – без экстрадиции и, по ее словам, по политическим договоренностям.

В чем подозревают Магамедрасулова?

В то же время 9 августа суд рассмотрит апелляцию на содержание под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова. Также НАБУ и САП считают, что СБУ и Офис Генпрокурора предоставили недостаточно доказательств его связи с Россией.

К слову. По ходатайству прокуроров суд отправил руководителя подразделения НАБУ Магамедрасулова под стражу до 16 сентября без права внесения залога. Его защита заявила, что это постановление является незаконным и подала апелляцию.

Федорив отметила, что суд должен был рассмотреть эти доказательства, потому что просто так они будут просить принять меру пресечения в отношении детектива НАБУ.

Его обвиняли в том, что он якобы помогал своему отцу – гражданину России и предпринимателю – вести незаконную торговлю со страной-агрессором.

Я видела возмущение Магамедрасулова, который говорил о том, что в первые дни войны помогал защищать Киев и потом был на других направлениях. Поэтому эти обвинения он считает абсурдными,

– подчеркнула Ирина Федорив.

Поэтому, добавила она, в этом деле больше вопросов, чем ответов, и всем нужно следить за ходом его в суде.

Что известно о задержании депутат ОПЗЖ Христенко?