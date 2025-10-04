Нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области в очередной раз оказался под ударом ночью в субботу, 4 октября. Операцию осуществили ССО совместно с повстанческим движением в России "Черная искра".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ. Там также раскрыли подробности относительно повреждений, которых удалось нанести противнику этой атакой.

Смотрите также Ночью ВСУ поразили Кирийский нефтезавод и ракетный корабль "Буян-М", – Генштаб

Как происходила операция?

Спецназовцы и повстанцы поразили установки ЛАБ-ЛАБС и ЭЛОУ-АВТ-6. Это установки по производству линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов и по удалению воды, соли и первичной обработки нефти.

Критическое для врага предприятие пылает уже третий раз в 2025 году. Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями "Черная искра",

– говорится в сообщении.

Поражение и возгорание на вышеупомянутом объекте подтвердили и власти региона, и местные. В ССО отмечают, что это одно из крупнейших и критических предприятий противника, мощность которого достигает 20,1 миллиона тонн нефти в год.

Справочно. Этот НПЗ расположен более чем в 800 километрах от границы с Украиной.

Согласно обнародованной информации, этот завод производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты. По словам руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, он "входит в ТОП-5 российских НПЗ".

Также ночью 4 октября ССО удалось атаковать ракетный корабль "Град" проекта 21631 "Буян-М" в Онежском озере, расположенном в российской Карелии. Поражение пришлось в правую часть отсека силовой установки корабля.

Что известно о предыдущих атаках на объект?