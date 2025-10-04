Горить вже втретє у 2025: ключовий російський НПЗ ССО уразили разом з повстанцями
- Нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області постраждав від атаки, здійсненої ССО разом з повстанським рухом "Черная искра".
- Під час операції було вражено установки ЛАБ-ЛАБС та ЕЛОУ-АВТ-6, цей завод є одним із найбільших у Росії, з потужністю 20,1 мільйона тонн нафти на рік.
Нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області вкотре опинився під ударом уночі у суботу, 4 жовтня. Операцію здійснили ССО спільно з повстанським рухом у Росії "Черная искра".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ. Там також розкрили подробиці стосовно пошкоджень, яких вдалося завдати противнику цією атакою.
Дивіться також Вночі ЗСУ уразили Кіриський нафтозавод і ракетний корабель "Буян-М", – Генштаб
Як відбувалася операція?
Спецпризначенці та повстанці уразили установки ЛАБ-ЛАБС та ЕЛОУ-АВТ-6. Це установки з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів й з видалення води, солі та первинної обробки нафти.
Критичне для ворога підприємство палає вже втретє у 2025 році. Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра",
– ідеться у повідомленні.
Ураження та загоряння на вищезгаданому об'єкті підтвердили й влада регіону, і місцеві. У ССО наголошують, що це одне із найбільших і критичних підприємств противника, потужність якого сягає 20,1 мільйона тонн нафти на рік.
Довідково. Цей НПЗ розташований за понад 800 кілометрів від кордону з Україною.
Згідно з оприлюдненою інформацією, цей завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне пальне та інші нафтопродукти. За словами керівника ЦПД РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка, він "входить у ТОП-5 російських НПЗ".
Також уночі 4 жовтня ССО вдалося атакувати ракетний корабель "Град" проєкту 21631 "Буян-М" в Онезькому озері, розташованому у російській Карелії. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля.
Що відомо про попередні атаки на об'єкт?
- Нагадаємо, ще у вересні оператори 14-го окремого полку БпАК СБС спільно з підрозділами ССО завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу "Киришинефтеоргсинтезу".
- Раніше нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії атакували дрони у ніч проти 8 березня. Тоді місцевий губернатор повідомляв про пошкодження зовнішньої конструкції одного з резервуарів.