Почти невидимые: интервью военного о "роботах", которые уже заменяют людей на фронте

С 2023 года в Украине начали разрабатывать наземные роботизированные комплексы. Сейчас НРК уже применяют для поставок бойцам на передовой, эвакуации раненых и погибших, и даже для уничтожения оккупантов. Уже были случаи, когда наши бойцы отбили село с помощью "роботов". НРК мобильные, малозаметны для врага и поэтому – эффективны.

Больше о том, на что способны наземные дроны, в интервью 24 Каналу рассказал младший сержант, командир взвода обслуживания роты беспилотных наземных систем 47 ОМБр "Магура" Андрей Сыроишка. Детали – читайте далее в материале.

Как работает НРК "Таракан"?

Как работает наземный роботизированный комплекс "Таракан" и из чего он состоит?

Размер 40 на 40 сантиметров. Колеса у него от обычного гироборда, на котором дети ездят. Может проехать до 20 километров, если твердая поверхность. Если не очень – 12 километров, а то и меньше.

Какую скорость может развивать?

Он очень резкий, живенький. Разгоняется до 20 километров в час. Очень интересная вещь. Можно использовать его как дрон-камикадзе. Это, наверное, одно из основных его предназначений.

А как именно?

На него кладут 2 – 3 противотанковые мины и он приближается к противнику, или в блиндаж или дом, который заняли. Он, кстати, очень хорошо преодолевает ступеньки. Нажимается одна кнопка и все. Он имеет довольно хорошую проходимость, может перескочить большие бревна. Поэтому неплохой.

Как преодолевает погодные условия? Например, болото.

Он может быть весь в болоте. Ему это абсолютно никак не вредит, а вот батарейки боятся мороза.

Вы говорите, что он может вплотную к оккупантам подъехать, а они его видят? То есть, выделяет ли он какое-то тепло, что враг может разглядеть его?

Выделяет, но он очень маленький. Если представить себе картинку с Mavic, то это точечка на экране. Очень трудно его идентифицировать и увидеть издалека. Надо тогда смотреть за конкретным куском дороги, чтобы его увидеть. Поэтому они довольно скрытные.

Полное интервью военного: смотрите видео

Мы даже сталкивались с такими проблемами, что не могли найти свой дрон. Было такое, что когда мы полетели на перезарядку, чтобы поменять батарейку, пропадала связь. Потом мы взлетели, связь появилась, мы видели, что стоим и куда-то смотрим, но где мы – не ориентировались. Полетели посмотреть, где мы. Было раз такое, что мы 20 минут искали свой дрон.

Используют ли оккупанты тоже наземные роботизированные комплексы?

Начинают. Понемногу копируют нас во многом. Это как с дронами и прочим – кто кого. У них нет таких проблем с людьми. Соответственно, возможно, им не так нужны НРК, как нам. Но россияне тоже начинают их применять. Они уже имеют определенные образцы.

Расскажите о пульте управления. Что вы там видите?

Это обычный пульт от FPV-дрона RadioMaster TX12. Один из самых распространенных пультов, которые есть в этом деле. Телеметрию он не показывает, только – насколько используются стики (миниджойстик – 24 Канал). Экран нужен больше для настройки, если я хочу что-то изменить в управлении.

Какой у него способ связи? Может ли ездить на оптоволокне или GPS?

Здесь установлена обычная FPV-связь ELRS, на которой наши ребята летают на FPV-дронах. Он нуждается в ретрансляторе, потому что когда дрон летит в воздухе – там проще, чем когда он едет по земле и заезжает за радиогоризонт – деревья, препятствия, холмы.

На каком расстоянии от него летит FPV-дрон, чтобы видеть и сопровождать?

Сопровождаем его не FPV-дронами, а Mavic, потому что он лучше по изображению. FPV-дроном будет трудно это делать, ведь должен быть не обычный дрон, а тот, что имеет стабилизацию, улучшенную камеру и еще много чего.

Mavic дешевле?

На самом деле FPV-дрон будет дешевле, но он требует большей профессиональности от пилота. Летать на Mavic я человека научу быстрее, чем на FPV. Там надо долго запоминать моторику рук при полете, потому что нужно полностью контролировать полет своими руками, а это труднее.

Сколько времени занимает обучение с нуля, чтобы освоить этот НРК?

Научиться ездить на нем можно и за день. Это как обычная машинка на пульте управления, что все дети играют. Управление несложное. Важнее вопрос настройки связи с ним, продумывание маршрутов, их просмотр. Потому что даже если мы посмотрим с Mavic, то все равно не будет четкого понимания рельефа. Если маршрут пешком не пройти, знать его идеально не удастся.

Когда ты потом идешь тем маршрутом, которым ехал НРК, то начинаешь понимать, почему качнулась камера, почему он едва не упал. Увидеть мелкие нюансы с Mavic не удается.

На что способен "Таракан"?

Насколько НРК могут заменять сейчас солдат? Какие первоочередные функции имеют?

Больше всего он используется сейчас для логистики и эвакуации. То есть подвоз продуктов, воды, топлива, инженерных средств, боекомплекта.

Сколько килограммов он может на себе перевозить?

Этот дрон везет немного – до 40 килограммов. Если использовать в логистическом плане, то, целесообразнее бойцу брать его как мула, чтобы не нести все на себе. Он просто ведет возле себя машинку. Для логистики есть более крупные дроны: "Рысь Pro", Termit, "Воля", Droid. У нас много в Украине производителей.



Схематическое изображение "Таракана" / Сайт производителя

Мы делали одну доставку на "Рысь Pro" и потом командир батальона сказал, что это мы один раз съездили, а его людям надо было носить это 5 суток. То есть, мы за 3 часа сделали то, что делается в течение 5 суток.

Говоря об эвакуации, у нас недавно была операция. Мы за раз вывезли одним дроном трех человек. Это бесценно.

Как это работает на практике? Этот наземный роботизированный комплекс может вывозить трех раненых, или к нему что-то цепляется дополнительно?

Этот дрон ("Таракан" 1К – 24 Канал) для таких дел вряд ли подойдет, потому что все-таки он маловат. Надо брать более крупные дроны. У нас есть такие, имеющие грузоподъемность до 300 килограммов. Поэтому перевезти трех человек для него была не проблема.

Как вы называете этот НРК?

Можно называть дроном, роботом, по-разному. Кто-то называет танчиком, машинкой.

Какое первоочередное использование этого дрона?

Самое распространенное применение этого дрона – как дрон-камикадзе. Прямо на него кладут 2 – 3 мины. Он едет в один конец. Недавно бригада К-2 выложила видео такого применения. Там шли трое противников, не заметили его, прошли мимо и потом НРК за ними спустился и сделал свое дело.

Насколько массово вы их используете?

Мы уже дошли до того, что у нас есть экипаж, который постоянно работает с ними. В течение месяца доставляем нашим ребятам ориентировочно 5 тонн необходимого в зависимости от погоды. Сейчас немножко все размыло, это проблема. Не все НРК могут сейчас работать так, как работали, когда был сухой грунт. Выходим из ситуации, как удается. Если есть возможность – едет, если нет – ждет, когда промерзнет грунт.

В каких случаях эти НРК были наиболее эффективны?

Его основная эффективность заключается в том, что он может доставить много всего нужного бойцам. Логистика имеет очень большое значение. Если воду или продукты питания еще мы можем доставлять "Вампирами", то БК, который весит очень много, или инженерные средства, типа егозы и путанки (колючая проволока и конструкция из углеродной проволоки – 24 Канал), доставить такими дронами в большом количестве мы не сможем.

Поэтому большие НРК для этого очень хорошо подходят. В последнее время мы все больше используем их. Завезти на передний край 5 тонн – это существенно.

Сейчас расстояние от ЛБС, куда могут доставать дроны – до 20 километров или даже больше?

Зависит от направления и рельефа. Везде есть по-разному. На нашем это не так далеко. У нас немножко проще, потому что там помогают горы, леса. Основные дистанции в одну сторону у нас – от 8 до 12 километров.

Имею в виду, что сейчас враг настолько близко дронами подходит, что логистически трудно что-то довезти к ребятам, которые находятся на передовой. Поэтому вот такие средства сейчас наиболее ценные.

Очень. Это чрезвычайно важно. Сейчас еще и работаем над тем, чтобы дроны могли сами раскладывать егозу, инженерные средства.



Как выглядит "Таракан" в реальности / Сайт производителя

А как это можно сделать?

Можно. Конечно, что надо не таким дроном, а большим. Ребята для него специально придумали установку. Едет дрон, сбрасывается якорь, и она растягивается по периметру.

Какие НРК чаще всего к вам поступают – чисто украинского производства или есть западные аналоги? С какого периода вы начали использовать их?

НРК начали разрабатывать ориентировочно с 2023 года. Процесс шел довольно медленно, тяжело. Чем больше становилось FPV-дронов, тем проблемнее было доехать на пикапе, не говоря уже о том, чтобы дойти. Фактически уже никакие танки этого не сделают, как это было в 2023 году, когда могли прямо приезжать на линию боевого соприкосновения, высаживать десант и менять группу. Сейчас ближе, чем за 10 километров, просто невозможно добраться.

Поэтому такие маленькие средства намного действеннее. Его не жалко, по сравнению с тем, если прилетит в танк, в котором люди. В случае с НРК, все, что мы потеряем – это железо и пластмассу. Да, они недешевые. Однако жизнь дороже.

А как он движется по минным полям? Обходит как-то, или мина не срабатывает?

Зависит от того, какая мина. Я наезжал на мину. Этот малыш, наверное, в случае наезда на противотанковую мину даже не сдетонирует. Он для нее легенький. Есть ограничения по весу. Наверное, он будет бояться противопехотных мин.

Сколько весит это средство?

20 килограммов (без колес).

Справка. "Таракан" 1К в целом весит 28 килограммов и имеет грузоподъемность 50 килограммов. НРК имеет запас хода до 20 километров и продолжительность движения до 2 часов.

Вы сами собираете их? Или они в таком виде приезжают в таком виде?

Нет, не приезжают.

Кстати, здесь еще есть стойка с камерой. Мы просто сняли ее, она не очень нужна для этой миссии. Это FPV-шная связь, и видео очень легко перехватывается, поэтому не желательно его показывать, потому что противник может его увидеть.

А как тогда лучше – через Mavic?

Лучше с Mavic смотреть за ним, но никакого влияния на него нет. Просто за ним смотрит.

То есть, работают два оператора: один управляет этим роботом, другой – смотрит сверху?

Один сверху наблюдает и показывает, где дрон. Второй по телевизору смотрит от третьего лица и так едет.

Как вы думаете, в каких еще сферах и функциях можно будет его применять? Где еще он может стать эффективным? Где вы еще хотели бы увидеть такие НРК?

У нас уже есть НРК, которые имеют турели под гранатомет МК-19. Это такая большая тренога, на которую цепляется пулемет, к ней подсоединяется электроспуск. Человек может сидеть в блиндаже и выехать ним. Там так же есть несколько камер (тепловизионная, ближняя, дальняя), специально для того, чтобы можно было дальше видеть. Даже есть уже случаи использования искусственных интеллектов в таких машинах.

Есть производители, которые над этим работают. Они разрабатывают, пытаются сделать что-то новое, разные манипуляторы есть. Даже производитель "Воля" разработал специальную установку для того, чтобы можно было павших забирать. Такой специальный конвейер, который может подъехать к телу, забрать его и вывезти.

Могут ли роботы заменить пехоту?

Как это возможно – забирать тела, когда никто дополнительно не помогает и только робот подъезжает?

Для этого и нужно взаимодействие. Должны взаимодействовать с пехотой.

Так же, когда что-то везем им, то разгрузить некому – надо, чтобы они это делали. Есть применение сбросов. Мы подъезжаем куда-то, а там ребята, например, не могут выйти из укрытия и разгрузить дрон, потому что над ними висит вражеский БПЛА или продолжается обстрел. Они не имеют возможности разгрузить, а машинка стоит. Соответственно, чем дольше она стоит, тем больше шансов, что ее найдут и уничтожат.

Поэтому разрабатываются такие вещи. Ребята стараются нам идти всегда навстречу. Они понимают, что мы делаем это прежде всего для них. Стараются быстрее все сделать, потому что понимают, что если у нас будет порядок с дроном, мы приедем к ним еще раз. Здесь очень большое значение имеет именно взаимодействие.

Хочется понимать, насколько быстро такие НРК могут заменить пехоту, потому что уже звучат мысли, что скоро будем воевать не людьми, а роботами.

Это очень сложно. Боевое применение сейчас очень затруднено, потому что небо все забито дронами. Только что-то появляется на линии разграничения, туда сразу летит все, что может. Это очень трудно реализовать.

Надо понимать тогда, для чего ты едешь и куда будешь стрелять. Если поехать и просто выпустить 400 патронов в никуда, то это не имеет смысла. Вероятнее, что этот дрон не вернется после боевого применения. Потому что, когда противник увидит, что там стоячий пулемет стреляет, то не оставит это без внимания.

Были ли у вас какие-то уникальные истории применения НРК, когда вы открывали для себя новые функции дронов и не ожидали, что они могут работать еще и так?

Был у нас один забавный случай с гусеничными дронами. Один такой дрон "разулся" – порвалась и слетела одна гусеница. Когда у гусеничной машины остается только одна гусеница, во время движения она просто крутится на месте, потому что работает только одна сторона. Территория там была открытая, выходить опасно, поэтому мы поехали к нему другим дроном.

Мы сделали так, что один дрон подталкивал поврежденный со стороны, где не было гусеницы, а второй гусеницей он ехал сам. В результате так, вдвоем, довезли его до безопасного места.

Насколько сейчас растет количество таких дронов в армии и есть ли запрос от Минобороны, чтобы их производили и поставляли больше? Подаете ли вы запросы, что нужно в разы больше комплексов, потому что потребности растут?

Потребности реально постоянно растут, вместе с этим меняются и требования к дронам. Могу сказать, что большинство наших производителей очень хорошо сотрудничают с военными. Они стараются получать от нас фидбек, берут технику на ремонт, часто делают это даже за свой счет.

Мы делимся с ними опытом, рассказываем, какие проблемы возникают на фронте, на трудности наталкиваемся. Они над этим работают, пытаются устранить недостатки, и действительно большинство уже системно этим занимается.

И "Воля", и "Термит", и "Рысь" за эти два года очень изменились. Они постоянно работают над усовершенствованием дронов, слышат нас, пытаются исправлять те проблемы, которые мы озвучиваем. Более того, подразделения НРК в разных регионах имеют разный опыт: Донбасс и Сумщина – это другой грунт, другой рельеф, другие условия. Соответственно, и нюансы в работе возникают разные.

Как в таких случаях происходит контакт с производителем, вы обращаетесь к ним напрямую?

Напрямую. Они сразу реагируют: приезжают, показывают, учат, что и как лучше делать, дорабатывают.

Сколько времени занимает стандартное обучение работе с такими комплексами?

Стандартный курс длится примерно 40 дней. Там обучают не только работе с наземными роботизированными комплексами. Параллельно дают управление Mavic, объясняют все моменты применения: работу с картами, использование разведданных, построение маршрута. Все эти этапы последовательно отрабатывают на обучении.

Вам в бригаду сейчас нужны еще специалисты? Есть люди, которые говорят: хочу именно в ваше подразделение, работать на НРК?

Конечно, нужны. И так, бывают люди, которые прямо говорят, что хотят именно в подразделение НРК. Им интересно заниматься техникой, это же по-своему очень увлекательно. По сути, это машинки. Кто в детстве любил игры, технику, управляемые машинки, тому тут очень заходит. По сути, это та самая машинка на пульте, только совсем другого уровня и с совсем другой ответственностью.

Так же как и с пилотами FPV. Еще несколько лет назад на них могли смотреть как на людей, что просто "играют" чем-то странным, а сейчас это одни из самых нужных специалистов на фронте.

То есть большинство таких НРК – это наше, украинское производство, а за рубежом их еще не так много делают, я правильно понимаю?

Преимущественно так, но уже появляются и иностранные образцы. Например, нам передали один иностранный НРК, и мы так же с ними сотрудничаем. Им очень интересен наш фидбек, им интересно, как именно мы применяем эти платформы.

Кстати, и миссия с эвакуацией трех раненых как раз выполнялась иностранным НРК. Это была помощь, не покупка за наши средства. Им, кроме поддержки, действительно нужны и наши отзывы. Они хотят понимать, какие есть слабые стороны их машин, где есть риски. Создается впечатление, что они тоже уже осознали опасность того, что происходит в мире, и начали развивать у себя эту отрасль.

Какие именно дроны и наземные роботизированные комплексы приходят к вам? Они сразу готовы к использованию или все равно требуют доработки?

Под отдельные задачи техника действительно может работать "из коробки" и выполнять базовые функции уже в первый день. Но большинство дронов все же требует определенных доработок. Чаще всего это касается связи. Сейчас производители очень тесно сотрудничают с нами, и новые НРК выходят с новейшими типами связи, установленными еще на заводе. Они слышат, что нам нужно, знают, какой формат связи сейчас самый эффективный, и сразу закладывают это в комплексы.

Если говорить шире о фронте, какие ваши первоочередные потребности сейчас и что, по вашему мнению, будет актуальным в 2026 году?

Направление НРК будет развиваться очень сильно. Уже видно, насколько это эффективный инструмент: он дает результат и одновременно позволяет сохранять жизни людей. Это действительно будущее. Хочется верить, что со временем на войне будут воевать преимущественно роботы, а не люди. Потому что как бы это ни звучало, война всегда означает гибель живых людей, и это то, чего хотелось бы избежать.

Если в будущем будет возможность воевать дронами, я только "за". Но все равно, как бы там не говорили, пока нога пехотинца не ступила на землю, она не может считаться нашей. Мы можем контролировать территорию дронами, но пока нас нет там физически, это еще не полный контроль.

То есть пока что в этой войне не было историй, когда дрон НРК условно заходит первым, занимает позицию, а уже потом подтягивается пехота? Были ли такие случаи?

Были единичные случаи использования НРК именно в наступательных действиях, и уже достаточно давно. Не припомню точно, какая это была бригада, но они провели операцию с помощью наземного робота и ребята отбили село.

Как работают "еБалы"?

Если говорить о мотивации. Когда удается осуществить классную миссию – эвакуацию, подвоз тоннами боекомплекта или продовольствия – есть ли за это какие-то бонусы? Мы знаем, что есть программа "еБалы" за уничтоженную технику врага. Участвуют ли НРК в этой системе?

Да, кажется, что так же участвуют. Я не могу сказать на сто процентов, но, насколько знаю, за логистические операции уже начисляются "еБалы". А вот насчет эвакуационных миссий – не уверен, но, вроде, с 1 декабря это тоже должны были запустить.

Что имеется в виду под логистическими операциями?

Подвоз всего необходимого на позиции. Там, если не ошибаюсь, учитывается именно вес груза. Но тут я тоже не хочу утверждать абсолютно точно.

Как подразделение может дальше использовать эти "еБалы"?

Подразделение накапливает эти "еБалы", а при закупке НРК может ими частично закрывать стоимость комплексов. Более того, подразделения, которые эффективно работают с НРК, имеют приоритет, когда речь идет о получении лучших образцов. Например, тот же иностранный робот достался не всем – его предоставили тем, кто показывает результат.

Как НРК эвакуируют раненых?

Вашей роте его передали именно потому, что вы эффективны?

Наша рота в нынешнем виде работает с марта этого года. Если считать от старта, сейчас мы ежемесячно отвозим на позиции около пяти тонн всего необходимого – боекомплект, вода, продукты, другое. Уже ориентировочно двадцать раненых мы эвакуировали с помощью НРК. Сколько вывезли павших – точной цифры не вспомню. Там меньше, но это тоже важная часть работы.

Вы лично сколько работаете с НРК и чем занимались до этого?

В нашем подразделении НРК я с марта, с самого начала его создания. До этого служил в тыловом подразделении. Работа там тоже была нужной, но, честно говоря, немного надоело просто "сидеть". Сейчас гораздо интереснее – чувствуешь, что непосредственно влияешь на спасение людей и на то, как работает подразделение на передовой.

Здесь ты видишь результат буквально в моменте. Видишь ребят, их благодарность, понимаешь, ради чего работаешь.

Отслеживаете ли потом, что с ранеными, которых вы эвакуировали?

Мы обычно знаем главное: что с ним все хорошо. Живой, стабильный, более-менее целый, значит, все удалось. Если вывезли, он жив и у врачей, то для нас это уже супер.

Были ли истории, которые лично вас растрогали во время работы с НРК?

Конечно. Больше всего цепляют именно эвакуации раненых. Особенно, когда боец в тяжелом состоянии и удается его вывезти, фактически спасти жизнь человека.

Была одна операция ночью, ребята вывозили тяжелораненого. Вся эвакуация длилась где-то шесть или семь часов. Это была действительно сложная миссия. Кажется, что десять километров – это недалеко, но на самом деле постоянные остановки, препятствия, изменение обстановки, проблемы со связью. Все это затягивает время. Условия далеки от идеальных.

Ночью работать еще труднее?

Ночная камера очень помогает, и многие подразделения уже работают преимущественно ночью. Мы пока на этапе перехода, но дневные миссии нам тоже удаются. У нас на этом направлении днем еще есть где спрятаться. Больше лесов, растительности, рельефа. В поле НРК, если просто стоит, его практически невозможно найти.

На том же Покровском направлении его не будет видно, если правильно выставить и замаскировать?

Да, можно сделать из нее условно "куст". Немножко доработать маскировку – и визуально это будет просто куст посреди поля.

Продолжение интервью с младшим сержантом Андреем Сыроишкой – смотрите в видео!