О новой волне COVID-19, вакцинации и маркетинговых ловушках: интервью главы Минздрава Ляшко

После вакцинации не стоит бегать каждый день в лаборатории, чтобы проверить наличие антител. Так как это – всего лишь маркетинговые ловушки.

Об этом сказал в программе Сергея Лещенко "Что это было?"на 24 канале министр здравоохранения Виктор Ляшко. Также он рассказал о новой волне коронавируса, вакцинации и антителах.

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Об активизации коронавируса

В Украине, кажется, с мая наибольшее количество новых инфицированных коронавирусом – почти 5 тысяч человек. Что это значит? Куда мы движемся с такой статистикой?

Это означает, что мы зашли в эпидсезон острых респираторных вирусных инфекций, и, как прогнозировали, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться.

Это потому, что дети пошли в школу? Почему именно сейчас?

Есть много факторов, которые на это влияют:

дети пошли в школу;

температурные условия;

циркуляция вируса.

Именно в этот период, обычно, больше всего оснований для того, чтобы он (вирус – 24 канал) передавался от человека к человеку. Мы отслеживаем ситуацию, которая происходит в Европе, и понимаем, что цифры не должны нас пугать, если у нас ежедневно будет расти количество привитых с суточным рекордом.

Поэтому мы можем говорить о том, что эпидсезон может быть спокойным.

Все зависит от сознания украинцев. Просто надо сделать один шаг, чтобы не было осложнения эпидситуации – прийти и сделать прививку против коронавируса.

У нас был рекорд привития недавно.

Мы стараемся делать ежесуточный рекорд. На прошлой неделе мы сделали 2 таких рекорда. По одному из них прошли нашу психологическую отметку в 180 тысяч – сделали 183 тысячи прививок. Это еще не верхний предел способности системы здравоохранения.



Мы готовились, – Ляшко о распространении COVID-19 / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как нам избежать худшего сценария? Что вообще нас ждет?

У нас есть несколько вариантов развития событий. Мы их разделили на умеренный, оптимистичный и пессимистичный.

Три варианта?

Да. Понимаем, какое количество койкомест нам нужно подготовить, чтобы все 3 варианта прошли безболезненно для нашей страны.

Хотелось бы, чтобы все произошло по оптимистичному сценарию – система здравоохранения будет работать привычно, и люди с другими соматическими и инфекционными болезнями не ощутят, что произошел рост случаев коронавируса.

Чтобы это произошло, нам нужно сделать некоторые вещи:

соблюдать противоэпидемические нормы, которые пропишут;

вакцинироваться.

Как показывает практика стран, которые начали вакцинацию раньше, чем Украина, в частности Великобритания, Израиль, США, в больницу попадает большое количество невакцинированных людей, заразившихся коронавирусом.

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Если человек был дважды вакцинирован и заразился коронавирусом, вероятность возникновения заболевания у него есть, но вероятность, что течение болезни будет тяжелым и приведет к осложнениям, потребует госпитализации, реанимационной помощи или пребывания в отделении интенсивной терапии – достаточно низкая.

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В тех странах, где происходит рост количества случаев болезни, в частности в Великобритании, поднимается (количество инфицирований – 24 канал) до 40 тысяч случаев в день, но более 70% взрослых вакцинированных людей начинают отказываться от карантинных ограничений.

Последняя страна, отказавшаяся от карантинных ограничений, – Дания, где спокойно можно ходить в рестораны, проводить массовые мероприятия, посещать фитнес-центры. Это все благодаря тому, что люди были вакцинированы.

Дания стала первой страной в Европейском Союзе, которая решила снять все ограничения из-за коронавируса.

Поэтому мы говорим, что у нас есть 3 сценария и 3 варианта, как предотвращать значительное распространение коронавируса:

первый и самый главный – это массовая вакцинация ;

; второй – соблюдение противоэпидемических норм (ношение масок, физическая и социальная дистанция);

(ношение масок, физическая и социальная дистанция); третий – адаптивный карантин.

Какая разница между физической и социальной дистанцией? Физическая – это расстояние от 1,5 метра. Социальная – человек должен избегать скопления людей и по возможности пройти пешком 2 остановки, а не заходить в общественный транспорт, который обычно переполнен и в котором нельзя соблюсти физическую дистанцию.

Согласно адаптивному карантину, в случае роста количества случаев коронавирусной территории и значительной нагрузки на систему здравоохранения, в частности когда мы видим большую загруженность коек, много людей госпитализируют и подключают к кислородной терапии, там нужно применять более жесткие карантинные ограничения.



Есть 3 варианта, как предотвратить распространение COVID-19 / Фото Валентины Полищук, 24 канал

То есть будут закрывать определенные сферы экономики – заведения общественного питания, торговые центры, магазины. Это неблагоприятная ситуация, поскольку люди теряют работу, нет налогов, это влияет на общий уровень экономического развития Украины. Такой вариант хотелось бы предотвратить.

О правах вакцинированных

Как я понимаю, уже есть политическое решение и формальное, что со следующей недели в Украине не будет ни одного населенного пункта – от Киева до Чопа – в зеленой зоне. Все будем в желтой зоне, где будут действовать разные правила для вакцинированных и невакцинированных. Не нарушает ли права человека то, что вакцинированные люди имеют привилегии, и почему людей ограничивают за их взгляды?

В Украине вакцинация против коронавируса является безвозмездной и добровольной Никто никого не заставляет делать прививки. В то же время у нас есть четкая законодательная и нормативно-правовая база, согласно которой, во время чрезвычайной ситуации, в частности в Украине, объявили эпидемию, а в мире – пандемию COVID-19.

Кабинет министров может устанавливать карантин и ограничивать определенную хозяйственную деятельность, чтобы предотвратить распространение инфекционной болезни. Потому здесь какие варианты?

Мы либо закрываем (Украину на карантин – 24 канал), как это было весной и осенью 2020 года в феврале – апреле 2021 года, когда была сложная эпидситуация, либо люди вакцинируются, и спокойно эти сферы экономики могут работать.

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Мы не говорим, что одним людям что-то разрешаем, другим – нет. Мы делаем именно ограничение сфер хозяйственной деятельности с целью предотвращения распространения коронавируса. Сейчас, когда мы говорим о желтом уровне эпидемической опасности, там нет жесткого карантина.

То есть бизнес не должен закрываться, но он должен вводить определенные ограничения. Например, если мы говорим о кинотеатрах, то в желтом уровне кинотеатры работают с 50% уровнем заполненности залов.

Но бизнес может выбрать другую модель, которая также сегодня разрешена постановлением Кабмина, когда коллектив вакцинирован более чем на 80% и люди, которые приходят в кинотеатр, показывают коронавирусный сертификат о вакцинации хотя бы одной дозой – так называемый "желтый" сертификат. В таком случае бизнес может заполнять зал на 100% мест.

А кто будет проверять вакцинирован человек или нет?

Национальная полиция, Госпродпотребслужба. Кроме этого, мы должны все же говорить о сознании. Потому что все делают для того, чтобы защитить здоровье посетителей, коллектива и сделать свой вклад в преодоление коронавируса.

О сертификатах

Возможна ли подделка этих сертификатов?

Чтобы я не лукавил – возможна. Но делаем все возможное, чтобы стало как можно сложнее сделать подделку. Электронный вариант невозможно подделать, потому что в сервисе "Дия" четко есть механизм верификации.

Есть вопросы к бумажным формам, но опять же, есть отработанный механизм, и вскоре мы его покажем. Значительно усиливается надзор силовых структур.

Что такое COVID-сертификаты Сейчас идет разработка 2 версий Сейчас идет разработка 2 версий внутренних COVID-сертификатов в приложении Дия. Речь идет о "желтом" и "зеленом" паспортах. Украинцы смогут получить ряд привилегий . Уже с 20 сентября новые правила должны вступить в силу.

И Нацполиция, и Служба безопасности Украины сейчас активно работают с теми, кто в телеграме, фейсбуке распространяет информацию о том, что может продать справку о вакцинации или о ПЦР-тестировании.

Об антителах

А что вы скажете людям, которые говорят, что не будут вакцинироваться, потому что имеют антитела? Антитела работают или нет?

Вакцинироваться – это престижно и круто! Когда мы говорим об антителах, то прежде всего хотел бы сразу оговориться, что не нужно бегать в лаборатории раз в неделю или раз в месяц и сдавать кровь для того, чтобы исследовать – есть антитела или нет.

Неважно, переболели вы или вакцинированы, все то, что вы бегаете в лаборатории, – это исключительно маркетинговые ловушки и какое-то собственное успокоение.

Сразу говорю, если вы вакцинированы, то вы защищены от течения болезни средней или тяжелой степени. Вы не попадете в реанимацию. Можете ли вы заболеть? Можете, но течение болезни будет легче.

Если говорить о перенесенной болезни и повторном инфицировании... Зарегистрированы ли такие случаи? Зарегистрированы, их до сих пор большое количество. Есть ли гарантия того, что у людей, которые переболели и снова заразились, болезнь протекает легче, чем у вакцинированных? Нет.

В начале вакцинальной кампании мы говорили тем, кто заболел, вакцинироваться через 6 месяцев после перенесенной болезни. Для чего мы это делали? Для того, чтобы была научная база, что первые 6 месяцев иммунитет перенесенной болезни защищает от инфицирования, тяжелого течения.



Привилегии для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Это сделали, потому что в условиях ограниченного количества вакцин лучше вакцинировать тех, кто не переболел или же находился в группе риска. Теперь мы говорим о том, что спокойно можно вакцинироваться после перенесенной болезни.

Ждать 6 месяцев не нужно. Независимо от того, сдавали вы тест на антитела или нет. Это не повредит. Перенесенная болезнь не является противопоказанием для вакцинации.

Когда и какие вакцины закупит Украина? У нас, кажется, подходит срок трех миллионов доз вакцин AstraZeneca. Мы будем их выбрасывать?

Вакцинируемся.

Как я понимаю, мы не успеваем.

Почему не успеваем? Основной нашей задачей, о которой говорил президент Украины, премьер и я, было то, что каждый, кто захочет сделать прививку против коронавируса, – сможет ее спокойно сделать и без очереди. Задание выполнили.

Также мы сделали то, что не обещали. Мы дали возможность выбрать вакцину. Можно выбрать из трех продуктов, еще в августе можно было выбирать из четырех продуктов. К сожалению, Moderna уже закончилась, ее использовали. У нас:

Pfizer;

AstraZeneca;

CoronaVac.

Все вакцины признала Всемирная организация здравоохранения. Какая лучшая? Та, которая ближе.

С CoronaVac сейчас в Европу пускают?

Пускают. Есть определенные страны с некоторыми вопросами, но в большую часть стран мира уже пускают. Все же я рекомендую перед тем, как куда-то летим или выезжаем, зайти на сайт Министерства иностранных дел.

Там есть специальная карта. Надо нажать на страну, в которую вы путешествуете, и там покажет все, что происходит в ней:

с какими вакцинами пускают;

требуется ли ПЦР-тестирование;

какие карантинные ограничения действуют на территории.

Это нужно сделать накануне визита, поскольку довольно часто и быстро в каждой стране меняются разные условия.

Выбрасывать вакцину…

Никто не будет выбрасывать вакцину. Мы все будем планировать так, чтобы эффективно использовать вакцину, которая у нас есть. Также мы понимаем, что экономическая целесообразность не превалирует над возможностью дать доступ каждому, кто вакцинируется.

Особенность вакцин против коронавируса – они имеют ограниченный срок действия. Сейчас это 6 месяцев. Пока вакцина попадает в Украину – проходит месяц. Нам надо ее быстро использовать.