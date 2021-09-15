По данным Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины, COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Бумажную версию не будут печатать.

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Получить "желтый" паспорт украинцы смогут уже после первой дозы вакцины. Этот сертификат будет действовать в течение 120 дней.

"Зеленый" паспорт будут получать после полного курса вакцинации. Его действие продлится 365 дней.

Как это повлияет на жизнь украинцев

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что введение внутренних COVID-сертификатов поможет продолжать работать и развиваться бизнесу.

Сейчас идет работа над внедрением этого функционала в приложении Дия.

Впоследствии также добавим возможность сгенерировать сертификат на портале Дия и напечатать его, если у вас нет смартфона или вам удобнее пользоваться бумажным вариантом,

– заявил Федоров.

Если Украина перейдет в желтую зону, внедрение COVID-сертификатов поможет сохранить экономическую активность.

Сколько украинцев уже пользуются COVID-сертификатами

По данным Минцифры, пока COVID-сертификаты сгенерировали уже примерно 650 тысяч украинцев.

Кроме того, тысячи украинцев уже протестировали свои паспорта вакцинации в странах Евросоюза.

Цветные COVID-сертификаты: главное

Кабмин 13 сентября принял решение об усилении карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, в Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.

Они предоставят вакцинированным украинцам ряд привилегий.

Новые правила вступят в силу уже с 20 сентября.

Украинцы и дальше будут иметь право выбирать, каким препаратом вакцинироваться.

Между тем ситуация с коронавирусом в Украине усложняется.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала