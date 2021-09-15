По данным Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины, COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки только в цифровом формате. Бумажную версию не будут печатать.

Заметьте В приложении Дия появятся небиометрические паспорта: какие именно

  • Получить "желтый" паспорт украинцы смогут уже после первой дозы вакцины. Этот сертификат будет действовать в течение 120 дней.
  • "Зеленый" паспорт будут получать после полного курса вакцинации. Его действие продлится 365 дней.

Как это повлияет на жизнь украинцев

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что введение внутренних COVID-сертификатов поможет продолжать работать и развиваться бизнесу.

Сейчас идет работа над внедрением этого функционала в приложении Дия.

Впоследствии также добавим возможность сгенерировать сертификат на портале Дия и напечатать его, если у вас нет смартфона или вам удобнее пользоваться бумажным вариантом,
– заявил Федоров.

Если Украина перейдет в желтую зону, внедрение COVID-сертификатов поможет сохранить экономическую активность.

Сколько украинцев уже пользуются COVID-сертификатами

  • По данным Минцифры, пока COVID-сертификаты сгенерировали уже примерно 650 тысяч украинцев.
  • Кроме того, тысячи украинцев уже протестировали свои паспорта вакцинации в странах Евросоюза.

Цветные COVID-сертификаты: главное

  • Кабмин 13 сентября принял решение об усилении карантина из-за пандемии коронавируса. В частности, в Украине введут "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.
  • Они предоставят вакцинированным украинцам ряд привилегий.
  • Новые правила вступят в силу уже с 20 сентября.
  • Украинцы и дальше будут иметь право выбирать, каким препаратом вакцинироваться.
  • Между тем ситуация с коронавирусом в Украине усложняется.

Які привілеї отримають вакциновані українці

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала