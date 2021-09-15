За даними Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Паперову версію не друкуватимуть.

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Отримати "жовтий" паспорт українці зможуть вже після першої дози вакцини. Цей сертифікат діятиме упродовж 120 днів.

"Зелений" паспорт отримуватимуть після повного курсу вакцинації. Його дія триватиме 365 днів.

Як це вплине на життя українців

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що введення внутрішніх COVID-сертифікатів допоможе продовжувати працювати та розвиватися бізнесу.

Наразі триває робота над впровадженням цього функціонала у застосунок Дія.

Згодом також додамо можливість згенерувати сертифікат на порталі Дія та видрукувати його, якщо у вас немає смартфона або вам зручніше користуватися паперовим варіантом,

– заявив Федоров.

Якщо Україна перейде у жовту зону, впровадження COVID-сертифікатів допоможе зберегти економічну активність.

Скільки українців вже користуються COVID-сертифікатами

За даними Мінцифри, наразі COVID-сертифікати згенерували вже приблизно 650 тисяч українців.

Окрім того, тисячі українців вже протестували свої паспорти вакцинації у країнах Євросоюзу.

Кольорові COVID-сертифікати: головне

Кабмін 13 вересня ухвалив рішення про посилення карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, в Україні введуть "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати.

Вони нададуть вакцинованим українцям низку привілеїв.

Нові правила набудуть чинності вже з 20 вересня.

Українці й надалі матимуть право обирати, яким препаратом вакцинуватися.

Тим часом ситуація з коронавірусом в Україні ускладнюється.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу