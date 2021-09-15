За даними Міністерства та Комітету цифрової трансформації України, COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки лише в цифровому форматі. Паперову версію не друкуватимуть.
Зауважте У Дії з'являться небіометричні паспорти: які саме
- Отримати "жовтий" паспорт українці зможуть вже після першої дози вакцини. Цей сертифікат діятиме упродовж 120 днів.
- "Зелений" паспорт отримуватимуть після повного курсу вакцинації. Його дія триватиме 365 днів.
Як це вплине на життя українців
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що введення внутрішніх COVID-сертифікатів допоможе продовжувати працювати та розвиватися бізнесу.
Наразі триває робота над впровадженням цього функціонала у застосунок Дія.
Згодом також додамо можливість згенерувати сертифікат на порталі Дія та видрукувати його, якщо у вас немає смартфона або вам зручніше користуватися паперовим варіантом,
– заявив Федоров.
Якщо Україна перейде у жовту зону, впровадження COVID-сертифікатів допоможе зберегти економічну активність.
Скільки українців вже користуються COVID-сертифікатами
- За даними Мінцифри, наразі COVID-сертифікати згенерували вже приблизно 650 тисяч українців.
- Окрім того, тисячі українців вже протестували свої паспорти вакцинації у країнах Євросоюзу.
Кольорові COVID-сертифікати: головне
- Кабмін 13 вересня ухвалив рішення про посилення карантину через пандемію коронавірусу. Зокрема, в Україні введуть "жовті" та "зелені" COVID-сертифікати.
- Вони нададуть вакцинованим українцям низку привілеїв.
- Нові правила набудуть чинності вже з 20 вересня.
- Українці й надалі матимуть право обирати, яким препаратом вакцинуватися.
- Тим часом ситуація з коронавірусом в Україні ускладнюється.
Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу