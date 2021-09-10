Глава Минздрава страны Магнус Хенике объяснил, благодаря чему это стало возможным. Прежде всего – через вакцинацию и огромные усилия граждан.

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В конце августа органы здравоохранения Дании приняли решение об отмене коронавирусных ограничений. Там заявили, что вирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества". Мол, об этом свидетельствуют высокие показатели вакцинации и низкий уровень госпитализаций и смертности. Отметим, что эксперты также обращают внимание и на высокий уровень доверия к власти. Почти три четверти взрослых в стране полностью вакцинированы.

Что теперь изменится

В стране больше не будут требовать COVID-пропусков во время визитов в рестораны, спортивные центры или ночные клубы. На карантин будут отправлять только инфицированных. Людям разрешат вернуться в офисы, школы также будут работать в привычном режиме.

Ранее в стране уже смягчали меры по борьбе с пандемией коронавируса. 13 августа в Дании, например, разрешили не носить защитные маски в общественном транспорте.

Важно! Отмена коронавирусных ограничений касается только граждан Дании. В то же время правила въезда для туристов пока не меняли.

Ситуация с коронавирусом в Дании