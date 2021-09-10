Очільник МОЗ країни Магнус Хеніке пояснив, завдяки чому це стало можливим. Насамперед – через вакцинацію та величезні зусилля громадян.

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Наприкінці серпня органи охорони здоров'я Данії ухвалили рішення про скасування коронавірусних обмежень. Там заявили, що вірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства". Мовляв, про це свідчать високі показники вакцинації й низький рівень госпіталізацій та смертності. Зазначимо, що експерти також звертають увагу й на високий рівень довіри до влади. Майже три чверті дорослих у країні повністю вакциновані.

Що тепер зміниться

У країні більше не вимагатимуть COVID-перепусток під час візитів до ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів. На карантин відправлятимуть лише інфікованих. Людям дозволять повернутися в офіси, школи також працюватимуть у звичному режимі.

Раніше у країні вже пом'якшували заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу. 13 серпня у Данії, наприкрад, дозволили не носити захисні маски у громадському транспорті.

Важливо! Скасування коронавірусних обмежень стосуються лише громадян Данії. Натомість правила в'їзду для туристів наразі не змінювали.

Ситуація з коронавірусом у Данії