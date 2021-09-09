Відповідне рішення 9 вересня ухвалила національна комісія з НС в охороні здоров'я через зростання кількості випадків зараження коронавірусом.

Читайте також Наслідки повільної вакцинації: в Болгарії зросла смертність від СOVID

У Молдові – режим НС

У Молдові для людей старше 18 років вводять нові обмеження на відвідування масових заходів. Зокрема, щоб на них потрапити необхідно представити один з документів:

сертифікат про повний курс вакцинації, при цьому після отримання другої вакцини повинно пройти не менше 14 днів;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до заходу;

негативний експрес-тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин;

довідку про те, що людина за останні пів року перехворіла коронавірусом;

довідку про наявність антитіл після перенесеної хвороби, чинну не більше 3 місяців після проведення обстеження.

Окрім цього, міністр охорони здоров'я Алла Немеренко зауважила, що протягом п'яти днів представлять новий план заходів запобігання поширенню та боротьби з COVID-19.

У наступні тижні, за оцінками МОЗ, епідеміологічна ситуація в країні буде досить небезпечною,

– додала вона.

Зверніть увагу! У Молдові 24 райони та муніципія, а також Придністров'я входять в червону зону епідеміологічної небезпеки через коронавірус.

Ситуація з COVID-19 у Молдові