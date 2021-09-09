Соответствующее решение 9 сентября приняла Национальная комиссия по ЧС в здравоохранении из-за роста количества случаев заражения коронавирусом.
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В Молдове – режим ЧС
В Молдове для людей старше 18 лет вводят новые ограничения на посещение массовых мероприятий. В частности, чтобы на них попасть необходимо представить один из документов:
- сертификат о Полном курсе вакцинации, при этом после получения второй вакцины должно пройти не менее 14 дней;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до мероприятия;
- отрицательный экспресс-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов;
- справку о том, что человек за последние пол года переболел коронавирусом;
- справку о наличии антител после перенесенной болезни, действующую не более 3 месяцев после проведения обследования.
Кроме этого, министр здравоохранения Алла Немеренко отметила, что в течение пяти дней представят новый план мер предотвращения распространения и борьбы с COVID-19.
В последующие недели, по оценкам Минздрава, эпидемиологическая ситуация в стране будет достаточно опасной,
– добавила она.
Ситуация с COVID-19 в Молдове
- заболели – 272 325 человек;
- выздоровели – 260 508 граждан;
- умерли – 6 466 пациентов.