Вопрос введения желтой зоны является актуальным для всей Украины. Однако, по словам Ляшко, уже сейчас есть определенные регионы, которые можно отнести и к красной.
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Решение должны принимать во вторник
Кабинет министров 14 сентября опубликовал постановление о карантинных ограничениях, которое приняли накануне. Таким образом оно должно была бы вступить в силу со вторника, 21 сентября. Однако в документе указано, что действующим он становится в понедельник, 20 сентября.
То есть уже 20 сентября комиссия техногенно-экологической безопасности может объявить решение о переходе всей Украины в желтую зону. И по словам Виктора Ляшко, в дальнейшем комиссия уже будет рассматривать вопрос о переводе в ту или иную зону отдельных регионов.
После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в оранжевый или красный уровни эпидемической опасности,
– отметил Ляшко.
Новые карантинные правила для украинцев
Со следующей недели в Украине начнут действовать два вида сертификатов – зеленые и желтые.
Кроме того, важным является изменение условий работы различных заведений. Для работы во время желтой, оранжевой или красной зоны все работники должны иметь 1 из 4 документов:
- желтый сертификат вакцинации;
- зеленый сертификат вакцинации;
- отрицательный ПЦР-тест, который действителен 72 часа;
- справка о выздоровлении.
Для разных зон меняется лишь минимальный процент работников с необходимым документом. Для желтой и оранжевой зон это 80%, для красной – 100%. Однако в последнем случае такое же требование будет действовать и для посетителей.
Образцы сертификатов / Коллаж 24 канала
Получить сертификаты можно в приложении Дия и самостоятельно их распечатать, главным требованием является четкость QR-кода.