Вопрос введения желтой зоны является актуальным для всей Украины. Однако, по словам Ляшко, уже сейчас есть определенные регионы, которые можно отнести и к красной.

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Решение должны принимать во вторник

Кабинет министров 14 сентября опубликовал постановление о карантинных ограничениях, которое приняли накануне. Таким образом оно должно была бы вступить в силу со вторника, 21 сентября. Однако в документе указано, что действующим он становится в понедельник, 20 сентября.

То есть уже 20 сентября комиссия техногенно-экологической безопасности может объявить решение о переходе всей Украины в желтую зону. И по словам Виктора Ляшко, в дальнейшем комиссия уже будет рассматривать вопрос о переводе в ту или иную зону отдельных регионов.

После этого мы говорим о том, что будут дальше отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в оранжевый или красный уровни эпидемической опасности,

– отметил Ляшко.

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Со следующей недели в Украине начнут действовать два вида сертификатов – зеленые и желтые.

Кроме того, важным является изменение условий работы различных заведений. Для работы во время желтой, оранжевой или красной зоны все работники должны иметь 1 из 4 документов:

желтый сертификат вакцинации;

зеленый сертификат вакцинации;

отрицательный ПЦР-тест, который действителен 72 часа;

справка о выздоровлении.

Для разных зон меняется лишь минимальный процент работников с необходимым документом. Для желтой и оранжевой зон это 80%, для красной – 100%. Однако в последнем случае такое же требование будет действовать и для посетителей.



Образцы сертификатов / Коллаж 24 канала

Получить сертификаты можно в приложении Дия и самостоятельно их распечатать, главным требованием является четкость QR-кода.