Не все предприятия в Киеве придерживаются норм вакцинации. Об этом сообщил руководитель Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он рассказал это 14 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

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80% вакцинированных работников

Рубан говорит, что сейчас в Киеве 800 тысяч привитых лиц. Пока что – это самый высокий показатель среди городов Украины.

К тому же не все предприятия придерживаются указанной нормы относительно вакцинированных работников. По закону, 80% людей на работе должны быть привитыми. Однако процент вакцинированных колеблется от 20 до 90.

Колеблется процент вакцинации в разном бизнесе от 20% до 90%. Самой безопасной у нас будет система образования, где достигли 65 – 70%, но некоторый бизнес до сих пор не вакцинировался, более того, проходит антивакцинальная кампания,

– отметил чиновник.

Олег Рубан говорит, что надо проводить масштабные мероприятия по вакцинации на всех возможных уровнях. Неважно президент это или медсестра.

Нарушителей будут штрафовать

Людей, которые не будут придерживаться указанных норм вакцинации, накажут. С 20 сентября нарушителей начнут штрафовать.

Сейчас в Киеве работают 10 мобильных групп, которые объясняют людям, что вакцинироваться надо. Рубан говорит, что люди после лета забыли, что такое коронавирус. Поэтому нужно напомнить им правила, чтобы уберечь и предотвратить штраф.