Не всі підприємства в Києві дотримуються норм вакцинації. Про це повідомив керівник Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Він розповів це 14 вересня в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми У Києві масово вакцинуються, щоб уникнути локдауну

80% вакцинованих працівників

Рубан каже, що зараз у Києві 800 тисяч щеплених осіб. Наразі – це найвищий показник серед міст України.

До того ж не всі підприємства дотримуються зазначеної норми щодо вакцинованих працівників. За законом, 80% людей на роботі мають бути щепленими. Проте відсоток вакцинованих коливається від 20 до 90.

Коливається відсоток вакцинації в різному бізнесі від 20% до 90%. Найбезпечнішою у нас буде система освіти, де досягли 65 – 70%, але деякий бізнес досі не вакцинувався, щобільше, проходить антивакцинальна кампанія,

– зазначив чиновник.

Олег Рубан каже, що треба проводити масштабні заходи щодо вакцинації на всіх можливих рівнях. Неважливо президент це чи медсестра.

Порушників будуть штрафувати

Людей, які не будуть дотримуватися вказаних норм вакцинації, покарають. З 20 вересня порушників почнуть штрафувати.

Зараз у Києві працюють 10 мобільних груп, які пояснюють людям, що вакцинуватися треба. Рубан каже, що люди після літа забули, що таке коронавірус. Тому потрібно нагадати їм правила, щоб вберегти і запобігти штрафу.