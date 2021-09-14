Останнім часом найбільше вакцинувались освітяни. Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі одного з українських телеканалів 14 вересня.

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"Ми не можемо допустити локдауну"

У Києві щоразу зростає кількість вакцинованих людей проти коронавірусу. 30 серпня – 5 вересня в столиці ввели 105 662 дози. Вже з 6 по 12 вересня – 130 700 доз. Наразі це залишається найвищим показником в Україні.

Ганна Старостенко каже, що лікарні вже готові до нової хвилі коронавірусу. Проте містяни розуміють ризики і вакцинуються, щоб запобігти локдауну.

Попри те, що всі лікарні та інфраструктура медичної системи столиці вже напоготові, ми не хочемо допустити сценарію березня-квітня 2021 року. Місто розуміє всі ризики жорсткого локдауну і прагне уникнути його повернення у столиці. А зробити це можна за допомогою масової вакцинації містян,

– зазначає заступниця голови КМДА.



Старостенко каже, що кількість вакцинованих зростає / Фото КМДА

Масово вакцинуються освітяни

Заступниця голови КМДА каже, що освітяни роблять щеплення проти коронавірусу найбільше. У такий спосіб вони хочуть уникнути перехід на дистанційне навчання.

Ганна Старостенко каже, що влада часто веде переговори з працівниками освіти. Це теж впливає на теперішній результат.