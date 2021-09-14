Питання введення жовтої зони є актуальним для всієї України. Однак, за словами Ляшка, уже зараз є певні регіони, які можна віднести і до червоної.

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Рішення мали б приймати у вівторок

Кабінет Міністрів 14 вересня опублікував постанову про карантинні обмеження, яку ухвалили напередодні. Таким чином вона мала б набути чинності з вівторка, 21 вересня. Однак у документі вказано, що чинним він стає у понеділок, 20 вересня.

Тобто уже 20 вересня комісія техногенно-екологічної безпеки може оголосити рішення про перехід всієї України до жовтої зони. І за словами Віктора Ляшка, надалі комісія уже розглядатиме питання про переведення в ту чи іншу зону окремих регіонів.

Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до помаранчевого або червоного рівня епідемічної небезпеки,

– зазначив Ляшко.

Нові карантинні правила для українців

З наступного тижня в Україні почнуть діяти два види сертифікатів – зелені та жовті.

Окрім того, важливою є зміна умов роботи різних закладів. Для роботи під час жовтої, помаранчевої чи червоної зони усі працівники мають мати 1 із 4 документів:

жовтий сертифікат вакцинації;

зелений сертифікат вакцинації;

негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години;

довідка про одужання.

Для різних зон змінюється лише мінімальний відсоток працівників з необхідним документом. Для жовтої та помаранчевої зон це 80%, для червоної – 100%. Однак в останньому випадку така ж вимога буде діяти і для відвідувачів.



Зразки сертифікатів / Колаж 24 каналу

Отримати сертифікати можна у додатку Дія та самостійно їх роздрукувати. головною вимогою є чіткість QR-коду.