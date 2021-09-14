Питання введення жовтої зони є актуальним для всієї України. Однак, за словами Ляшка, уже зараз є певні регіони, які можна віднести і до червоної.
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Рішення мали б приймати у вівторок
Кабінет Міністрів 14 вересня опублікував постанову про карантинні обмеження, яку ухвалили напередодні. Таким чином вона мала б набути чинності з вівторка, 21 вересня. Однак у документі вказано, що чинним він стає у понеділок, 20 вересня.
Тобто уже 20 вересня комісія техногенно-екологічної безпеки може оголосити рішення про перехід всієї України до жовтої зони. І за словами Віктора Ляшка, надалі комісія уже розглядатиме питання про переведення в ту чи іншу зону окремих регіонів.
Після цього ми говоримо про те, що будуть далі відслідковуватись індикатори і області, які можуть потрапити до помаранчевого або червоного рівня епідемічної небезпеки,
– зазначив Ляшко.
Нові карантинні правила для українців
З наступного тижня в Україні почнуть діяти два види сертифікатів – зелені та жовті.
Окрім того, важливою є зміна умов роботи різних закладів. Для роботи під час жовтої, помаранчевої чи червоної зони усі працівники мають мати 1 із 4 документів:
- жовтий сертифікат вакцинації;
- зелений сертифікат вакцинації;
- негативний ПЛР-тест, який дійсний 72 години;
- довідка про одужання.
Для різних зон змінюється лише мінімальний відсоток працівників з необхідним документом. Для жовтої та помаранчевої зон це 80%, для червоної – 100%. Однак в останньому випадку така ж вимога буде діяти і для відвідувачів.
Зразки сертифікатів / Колаж 24 каналу
Отримати сертифікати можна у додатку Дія та самостійно їх роздрукувати. головною вимогою є чіткість QR-коду.