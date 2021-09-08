Поэтому сейчас сложно предсказать ответ на вопрос о втором президентском сроке. Такое мнение в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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О втором президентском сроке Зеленского

Зеленский должен ответить, он с его командой меняет страну ручным управлением или построением институтов. Он сейчас делает и то, и другое. Причем часто это несовместимые вещи. Мы вот прямо серьезно воюем с Россией, с кровью, или пытаемся сбалансировать движение в НАТО, и если (применяем – 24 канал) не миролюбивые действия, то миролюбивую риторику?

Есть вещи, в которых нужно будет определяться, потому что нельзя делать одновременно и то, и другое. Пока это, надо признать, удается.

Если Зеленский выберет вариант строительства институтов и правил, он не просто имеет шансы еще раз стать президентом, а реально может вписать себя в историю как один из основателей современной Украины. Если он выберет этот путь, то я искренне желаю ему успеха.

О будущем санкций против Медведчука

Решение Зеленского в отношении Медведчука является правильным. Но если за эти 2,5 года, которые остались не будет возведена нормальная судебная система, то санкции все не только с него взлетят.

Так, Медведчук проиграет 2,5 года, но быстро отыграется. Поэтому это решение было правильным, но не заменяет, например, построение эффективной судебной системы.

Так же как не заменяет реформу Службы безопасности Украины. Если СБУ реформировать за 1,5 года, что реально, то мы не просто вопрос Медведчука отдельного одними санкциями решим. Мы на будущее вообще проблемы "медведчуков" не достигнем. И вот это большая разница между "победить второй срок" и "вписать себя как одного из основателей государства".



Санкции СНБО против Медведчука и Козака / Инфографика 24 канала

О конкурсе на нового главу САП

Есть обязательство, оно подписано Байденом и Зеленским. Именно от Офиса Президента зависит, движется ли дальше конкурс на нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры или он заблокирован. И здесь не только вопрос антикоррупционной инфраструктуры.

По всем пунктам взаимных обязательств, которые за Украиной в этом заявлении, избрание руководителя САП – первое для исполнения. Надо, чтобы подконтрольная Банковой часть комиссии прекратила срывать кворум. Просто пройти еще 2 этапа конкурса:

тестирование;

собеседование.

Для всех, кто следит за этой историей, это будет признаком, что к обязательствам президент Украины относится несерьезно. И вот это катастрофа не только в антикоррупционной истории, но и в отношениях с Западом.

О судебной реформе

Судебная реформа – уникальный шанс для всей страны. Если Зеленский не сделает больше ничего, а за свою каденцию реализует ее полноценно, у него есть право быть в истории страны как один из самых успешных президентов.

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Закон проголосован, сейчас этап реализации. Мы уже видим, как судебная мафия начинает эту историю блокировать. Самая страшная опасность – это Окружной административный суд Киева, который может заблокировать воплощение этой реформы.

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео