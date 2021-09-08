Тому наразі складно передбачити відповідь на питання щодо другого президентського терміну. Таку думку у програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Про другий президентський термін Зеленського

Зеленський має відповісти, він з його командою змінює країну ручним управлінням чи побудовою інституцій. Він зараз робить і те, і те. При чому часто це несумісні речі. Ми от прямо серйозно воюємо з Росією, з кров'ю, чи намагаємося збалансувати рух в НАТО, і якщо (застосовуємо – 24 канал) не миролюбні дії, то миролюбну риторику?

Є речі, в яких треба буде визначатися, бо не можна робити одночасно і те, і те. Поки це, треба визнати, вдається.

Якщо Зеленський обере варіант будівництва інституцій і правил, він не просто має шанси ще раз стати президентом, а реально може вписати себе в історію як одного з засновників модерної України. Якщо він обере цей шлях, то я щиро бажаю йому успіху.

Про майбутнє санкцій проти Медведчука

Рішення Зеленського щодо Медведчука є правильним. Але якщо за ці 2,5 роки, які залишилися, не буде збудована нормальна судова система, то санкції всі не лише з нього злетять.

Так, Медведчук програє 2,5 роки, але швидко відіграється. Тому це рішення було правильним, але не замінює, наприклад, побудову ефективної судової системи.

Так само як не замінює реформу Служби безпеки України. Якщо СБУ реформувати за 1,5 роки, що реально, то ми не просто питання Медведчука окремого одними санкціями розв'яжемо. Ми на майбутнє взагалі проблеми "медведчуків" не досягнемо. І ось це велика різниця між "перемогти другий термін" і "вписати себе як одного з засновників держави".



Санкції РНБО проти Медведчука й Козака / Інфографіка 24 каналу

Про конкурс на нового голову САП

Є зобов'язання, воно підписане Байденом і Зеленським. Конкретно від Офісу Президента залежить, чи конкурс на нового голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури рухається далі, чи він заблокований. І тут не лише питання антикорупційної інфраструктури.

З усіх пунктів взаємних зобов'язань, які за Україною в тій заяві, обрання керівника САП – перший для виконання. Треба, щоб підконтрольна Банковій частина комісії припинила зривати кворум. Просто пройти ще 2 етапи конкурсу:

тестування;

співбесіда.

Для всіх, хто дивиться за цією історією, це буде ознакою, що до зобов'язань президент України ставиться несерйозно. І от це катастрофа не тільки в антикорупційній історії, а й у стосунках з Заходом.

Про судову реформу

Судова реформа – унікальний шанс для всієї країни. Якщо Зеленський не зробить більше нічого , а за своєї каденції реалізує її повноцінно, він має право бути в історії країни як один з найуспішніших президентів.

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Закон проголосовано, зараз етап реалізації. Ми вже бачимо, як судова мафія починає цю історію блокувати. Найстрашніша небезпека – це Окружний адміністративний суд Києва, який може заблокувати втілення цієї реформи.

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