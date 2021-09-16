О СНБО, Венедиктовой и скандалах со "слугами": интервью с Русланом Рябошапкой

С начала года деятельность СНБО активизировалась во многих сферах. Однако бывший генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что если санкции против телеканалов Виктора Медведчука являются допустимыми, то борьба с контрабандой или иными преступлениями – нет.

Такое мнение он озвучил в интервью программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале. Также рассказал, как оценивает ситуацию в Офисе генпрокурора под руководством Ирины Венедиктовой.

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О санкциях СНБО

Как вам история с санкционной политикой Совета нацбезопасности и обороны? Если бы Вы были, например, членом СНБО и эта история началась при вас, вы бы голосовали за те решения?

За некоторые из них – да.

Например?

Я считаю, что решение по 3 телеканалам приняли абсолютно обоснованно.

Речь идет о Викторе Медведчуке?

Да. Санкции в отношении Медведчука, Козака (Тараса – 24 канал) и нескольких других лиц. Это фактически коллаборанство со страной, которая ведет войну против Украины. Эту коллаборацию тем способом, который это сделал СНБО, нужно было прекратить, наказать. Это я поддерживаю.



Главное о санкциях / Инфографика 24 канала

Однако есть решения, которые закон не позволяет СНБО принимать. Например, в отношении контрабандистов, "воров в законе". Закон о санкциях касается только того, что связано с войной.

Если юридические или физические лица причастны к развязыванию войны или к поддержке войны против Украины, тогда можно применить санкции от СНБО. Поскольку это все-таки экстраординарный способ борьбы за выживание страны в ситуации, когда происходит война.

Что касается борьбы с контрабандой или иными преступлениями, – это абсолютно недопустимо.

Президент совершил ошибку. Его убеждают в том, что это решение коллегиальное, а если коллегиальное, то он не будет нести за это ответственности. Это его расслабляет, но на самом деле подпись под решением о введении решения СНБО стоит президента.

Лишь воля президента – ввести это решение в действие или нет. Соответственно ответственность персонально лежит на главе государства, он должен об этом помнить.

Недавно мы отдыхали в Грибовке под Одессой. Я спрашивал людей, изменилось ли что-то после того, когда к контрабандистам применили санкции и каким образом происходит растаможка в Одессе, в Черноморске.

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Люди говорят, что ситуация такая – ты хочешь что-то растаможить, идешь к человеку, которого называет президент "королем контрабанды", который есть в санкционном списке контрабандистов.

Эти люди решают все проблемы с растаможкой товара в Одессе. Это красиво для людей звучит – президент пытается бороться с негодяями. Но те, кого он называет негодяями, на самом деле продолжают этот бизнес, как всегда. Это никоим образом не повлияло на проблему контрабанды.

Как я понимаю, он решил воспользоваться этим инструментом, а не идти через суды или Антимонопольный комитет, потому что хотел быстрого результата.

Он действительно хочет показать быстрые изменения. Но он не с той стороны подходит к решению проблем. Надо позвонить Ивану Геннадиевичу (Баканову – 24 канал) и сказать: "Твои черти "крышуют" контрабанду, поэтому у тебя есть 3 дня, чтобы ты их убрал и проблема контрабанды исчезла".

Это быстрое решение. Пусть оно тоже на грани закона, но всем известно, что основной проблемой в контрабанде является наша специальная контрразведывательная служба, которая должна заниматься немножко другим, а не сопровождать контрабанду.

Это президенту прекрасно известно, потому что еще в те времена, когда мы работали и в ОП, и в прокуратуре – у него эта информация была, ее докладывали. Президент прекрасно знает (в справках была информация), кто мог быть причастным, в частности из представителей спецслужб, к сопровождению или "крышеванию" контрабанды.

Другая проблема в том, что далеко не все люди, которые причастны к существенным потокам контрабанды, оказались в санкционных списках. Вместо того, чтобы там быть – они находятся в кабинете президента. Президент здесь не искренен.

Если ты хочешь решить проблему контрабанды, то позвони, по крайней мере, двум людям и можешь решить эту проблему на 90% за несколько недель. Однако решили пойти медийным путем – написать сценарий, хотя и короткий, но эффектный.

Та же история с деолигархизацией. Это же не решение проблемы. Это просто сериал "Борьба с олигархами". "Слуга народа" и президент борются с олигархами. Олигархов назначили главными негодяями, и люди согласны с этим.

Об олигархах

То есть вы скептически относитесь к идее побороться с олигархической моделью экономики этим законом О статусе олигарха?

Абсолютно. Я бы назвал юридическим трешем. Пока не нужно никаких законов, чтобы изменить или убрать олигархическое влияние из экономики или из политики.

Если говорить о монопольном влиянии на определенные рынки или экономику – у президента есть все инструменты.

Руководитель Антимонопольного комитета – это человек, которого он лично назначил руководителем. Именно этот орган отвечает за то, чтобы не было монопольных злоупотреблений в стране.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о статусе олигархов, который инициировал президент. Если его проголосуют в целом – в Украине создадут реестр олигархов. Однако сейчас законопроект затягивают.

У тебя есть этот инструмент – бери и решай. Однако он говорит: "Я не виноват, я не могу ничего сделать, дополнительный закон". Простите, а для чего тогда целый монопольный комитет?

Я думаю, что их контраргументом вам было бы то, что все решения Антимонопольного комитета, как правило, оспаривают в продажных судах.

Судебная реформа – 1,5 года президент тянул с тем, чтобы подать этот законопроект. 1,5 года парламент его рассматривал, блокировал, пока наконец общественность и наши партнеры не прижали эту реформу.

Если бы тогда, в 2019 – 2020 годах, президент не отпустил эту ситуацию и дожали бы судебную реформу, уже сейчас мы бы имели совсем другую судебную систему.

Прошел бы уже год, ВСП был бы уже другим, и судьи уже бы оглядывались на высший совет правосудия. Они бы знали, что этот орган является честным судом для судей, а не руководствуется судебными планами или руководителями каких-то судов, ОП. Они бы боялись принимать те решения, которые сейчас очень часто принимают.

Возможно, проблема была в том, что они не могли тогда провести это через парламент?

Я в это не верю. Как они не могли это провести через парламент? Имея монобольшинство, можно получить любой закон, который президент хочет принять.

О блокировке законопроекта

Есть мнение, что за заявлением Людмилы Денисовой стоят олигархи, которые приобщили ее, чтобы этот законопроект уничтожить или отсрочить. Сейчас его отправили на рассмотрение Венецианской комиссии. Это заблокирует законопроект?

Я не буду комментировать Денисову и кто просил или не просил это ее делать. Если власть убеждена в том, что она делает правильно, тогда она не должна бояться заключения Венецианской комиссии.

К слову Есть вмешательство в личную жизнь, – Денисова раскритиковала законопроект об олигархах

Поскольку это самый авторитетный орган в сфере конституционного права, они могут дать свои советы. Власть может учесть или не учесть их. Если учтет, это может сделать закон лучше. Возможно, Венецианская комиссия посоветует, как сделать борьбу с олигархами более эффективной.

Власть априори исключает этот вариант и почему-то решили, что Венецианская комиссия предоставит разгромное заключение, и это заблокирует рассмотрение законопроекта в парламенте.

Власть понимает, что закон, мягко говоря, не совсем совершенен и боится заключения Венецианской комиссии. И сейчас ничего не сдерживает власть, чтобы принять законопроект во втором чтении, но последствия могут быть соответствующими.

Еще раз говорю, закон не решает проблемы борьбы с олигархами. Мы уже говорили о монопольном положении в экономике. Сегодня есть все инструменты, чтобы решить эту проблему.



Рябошапка считает, что борьба с олигархами не будет действенной / Фото 24 канала

Проблему влияния на прокуроров можно устранить. Проблему влияния олигархов на судей так же можно устранить. Для того, чтобы остановить влияние олигархов на парламент, можно принять закон.

Есть правоохранительные органы, которые могут зафиксировать влияние и дать по рукам тем, кто подкупает депутатов или разносит им ежемесячные конверты. Однако это опять же не сделали.

Более того, закон не запрещает быть олигархом.

Он не запрещает олигархам злоупотреблять своим положением на политику или экономику. Закон же об этом ничего не говорит. Он просто дает дополнительные инструменты президенту для того, чтобы признать олигархом. Потом же на него воздействовать.

Таким образом президент как бы перебрасывает ответственность с себя, хотя должен бороться с олигархическим устройством, которое сегодня имеется у нас в стране. К тому же определяет классового врага. Переправляет народный гнев на классового врага и получает дополнительную поддержку.

О "вагнеровцах"

Председатель Временной следственной комиссии Марьяна Безуглая в расследовании дела о "вагнеровцах" вышла и озвучила версию власти. То, что вы услышали, прозвучало убедительно?

В этой ситуации власть выглядит неубедительно. Мы видели несколько версий власти, которые противоречат друг другу. То глава Офиса президента сказал, что эта ситуация полностью выдуманная. Затем президент Украины сказал, что операция не выдуманная, она была, но делали ее не мы.

Безуглая сказала, что операция была, ее делали мы.

Довольно странный вид. Такая путаница в версиях означает, что операция была и в ее срыве виноваты те, кто путаются в версиях.

Было совсем неправильно председателем ВСК назначить человека, который связан с властью. Не может власть сама себя расследовать и устанавливать истину.

Понятно, что это конфликт интересов и власть здесь вовлечена. Можно было найти в парламенте народных депутатов, которые имеют абсолютное доверие, авторитет, в которых мы бы с вами поверили.

Условно говоря, тот самый Сергей Рахманин, который был журналистом, а сегодня представляет "Голос". Сейчас он абсолютно незаангажированный, к нему нет претензий и сомнений в достоверности его выводов.



Рябошапка считает, что Рахманин мог бы стать председателем ВСК / Фото "Украинской правды"

Ему я доверял. Доверяли бы и обычные посторонние люди. Представителю власти в ВСК не будут априори. Те версии, которые озвучила Марьяна, противоречат предыдущим версиям власти. Это значит, что истины мы здесь не увидим и не узнаем.

Однако, как показывала практика предыдущих 30 лет нашего парламентаризма, Временные следственные комиссии создаются не для того, чтобы эту правду представить обществу, а для того, чтобы эту правду похоронить.

В то же время, я считаю, что пусть сегодня правоохранительная система не является независимой, но через несколько лет ситуация может измениться, власть изменится. Следующая может уже захотеть узнать эту правду и сделает это. Эту правду невозможно спрятать.

Есть много людей, которые участвовали, много процессуальных документов, которые никуда не исчезли, они остаются. Есть судебные решения. То есть эту правду уже не спрятать.

О Венедиктовой и Офисе генпрокурора

Что вы знаете о том, что происходит сейчас в Офисе генпрокурора? Уже якобы перестали говорить о том, что Венедиктову могут отправить в отставку. Однако говорят, что после того, как вы ушли оттуда, туда вернулось много людей, которых вы фактически выгнали.

Произошла профанация реформы, она фактически была свернута. Был изменен подход к аттестации. Аттестация, которую проводила наша команда, заключалось в том, что сама комиссия состояла на 50% из независимых экспертов, а на 50% из прокуроров. В этой комиссии прокуроры не имели решающего голоса.

Если международные эксперты, а это были представители адвокатуры, независимые юристы или представители общественности, говорили: "Нет, этот прокурор является нечестным", то мы не могли повлиять на этот процесс.

Это убирало любые сомнения в незаангажированности и добропорядочности процесса. И результаты были феноменальными – 55%.

Более 50% недобросовестных судей и прокуроров уволилось в результате переаттестации. Часть также ушла сама из судейских или прокурорских органов, понимая, что там нет шансов остаться.

Сейчас это все изменено, конкурсные ли аттестационные комиссии лояльны к генеральному прокурору – соответственно уровень или количество уволенных людей в прокуратуре были значительно меньшими.

Смотрите видео интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале:

Это же не значит, что в Киеве люди значительно добропорядочнее, чем в Одессе, Львове или Житомире. Уровень добропорядочности или профессионализма прокуроров примерно одинаковый по всей Украине. Это означает, что подходы были изменены.

На ключевых должностях сейчас в Офисе генпрокурора работают люди, которые являются лояльными к руководителю прокуратуры, которые не проходили ни аттестации, ни каких-то конкурсных процедур.

То есть это или часть людей, которые были уволены вследствие переаттестации – недобропорядочные или непрофессиональные – или другие люди, которые просто лояльны к генеральному прокурору и выполняют те или иные вещи.

Один из заместителей генерального прокурора недавно вообще прославился. Информация, которая была озвучена в журналистском расследовании Михаила Ткача, это не просто основание для того, чтобы отстранить и провести служебное расследование.

Мне кажется, что это основание для того, чтобы рассматриваться в процессуальном порядке. Поскольку была передача дела, вопреки закону, из НАБУ в другой правоохранительный орган. Мы понимаем, о чем говорится, об одном из заместителей руководителя Офиса президента – фактически это может быть злоупотреблением власти.

Это журналистское расследование показало, что есть определенные непроцессуальные отношения между людьми, которые могли быть вовлечены в этом факте. Его нужно расследовать. Однако никакой реакции нет.

. Речь идет о расследовании Михаила Ткача о заместителе руководителя Офиса президента Олеге Татарове. Журналист выяснил, что на его дне рождения были особые гости.

Владимир Зеленский говорил, что если он не увидит результатов от Ирины Венедиктовой, отправит ее в отставку. Он увидел какой-то результат?

Результат, я думаю, он увидел. Для него ключевой результат – этот человек должен быть своим. Он говорил в разговоре с Трампом: "У меня будет свой прокурор". Я оказался "не своим" прокурором.

Пытался служить украинцам, а не президенту или его Офису. Поэтому не задержался на этой должности.

Этот прокурор, который сейчас, (Ирина Венедиктова – 24 канал), она дольше на этой должности. Президент увидел результат. Есть несколько фактов, например, в отношении народных депутатов от "Слуги народа", когда Офис генерального прокурора пытался их защищать от уголовного преследования со стороны НАБУ.

Ситуация с заместителем руководителя Офиса президента, когда Офис генерального прокурора защитил чиновника из ОП от преследования со стороны НАБУ (Олега Татарова – 24 канал). Есть ситуация, связанная с расследованием дела по "Приватбанку".



"Украинская правда" опубликовала расследование о Татарове / Фото Credence

Мы видели, что сначала Офис генпрокурора блокировал расследование, потом, когда уже стало просто невозможно блокировать дальше, в частности, благодаря аргументам международных партнеров, информация просто исчезла. Точнее, ушла из Офиса генерального прокурора.

Один из подозреваемых едва не сбежал из Украины.

Совокупность таких вещей дает основания Зеленскому считать, что генпрокурор является лояльным к нему и ей можно доверять. Она является командным игроком и в первый трудный момент может защитить от того самого НАБУ.

Об обязательствах Зеленского

Какие перспективы у дела "Приватбанка" и Игоря Коломойского? Был так называемый список лиц, попавших под американские санкции. СНБО ввел санкции почти против всех фигурантов этого списка, кроме двух – Коломойского и Дубинского. Означает ли это, что они все еще вне закона?

Я бы сказал, они в законе. Очевидно, что перспективы у дела есть. Это дело могло бы двигаться быстрее, если бы был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры и этот руководитель был бы профессиональным и добропорядочным.

Однако конкурс длится уже более года, и власть делает все, чтобы этот конкурс заморозить. Одно из обязательств, которое Владимир Зеленский озвучил нашим американским партнерам это то, что в течение ближайшего времени все-таки разблокируют конкурс и выберут руководителя САП.



Зеленский встретился с Байденом и обсудил важные темы / Фото Getty Images

Это было зафиксировано в их совместном заявлении?

Есть совместное заявление 2 президентов. Собственно о САП – это обязательства, которые Владимир Зеленский взял на себя. Партнеры прекрасно понимают, почему конкурс остановился на последнем этапе.

Соответствующие обязательства Зеленский взял на себя во время встречи с президентом США Джо Байденом , которая состоялась 1 сентября.

Я так понимаю, что вышли 2 финалиста и ни один из них не устраивает…

Ни один из них не соответствует требованиям Офиса президента в категории "свой", поэтому конкурс сейчас заблокирован.

Насколько я знаю, там сейчас истерики.

Они не знают, что делать – или все-таки подавать этих 2 кандидатов на подпись генпрокурору, или срывать конкурс через Окружной админсуд. Там до сих пор продолжаются внутренние дискуссии.

Что известно о конкурсе на главу САП?

Еще в январе 2021 года Еще в январе 2021 года начался конкурсный отбор на должность главы САП. Однако председателя так и не избрали. До финала дошли 2 кандидата : Александр Клименко и Андрей Синюк. Первый является детективом НАБУ, а второй – прокурор в Офисе генерального прокурора. Члены комиссии в августе заявляли о проблемах и давлении на них.

Чрезвычайно важно для нас, для всех украинцев, чтобы как можно скорее назначили специализированного антикоррупционного прокурора. Не зря это отмечают и международные партнеры.

Насколько совместные заявления Зеленского и Байдена по поводу конкурса в САП и запуска судебной реформы действуют на власть как обязательства? Насколько на Западе следят за тем, как выполняют эти вещи?

Глядя на то, как президент вообще реагирует на коммуникацию с международными партнерами. Они раздражают власть, потому что власть хочет самостоятельно решать проблемы, связанные с правоохранительной и судебной системой.

Обратите внимание Команда Байдена еще не решила, как обращаться с Украиной, – Шабунин

Однако это неприемлемо для наших международных партнеров, поэтому власть вынуждена делать вещи, которые неприятны для нее. В частности, со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, новым конкурсом на должность руководителя НАБУ.

Она не имеет аргументов сейчас в коммуникации с международными партнерами. Такой достаточно хамовитый стиль общения с международными партнерами в последнее время прослеживается.

Это не совсем оправдано и не совсем адекватно. Потому что в ситуации, когда интерес к Украине на международной арене уменьшается и есть откровенная усталость от Украины, появляется желание европейского бизнеса сотрудничать и продавать в Россию.

Украина должна предоставить аргумент Западу, почему мы важнее, чем просто бизнес. Пусть он "на крови" и "на войне". Для немцев или для французов это чрезвычайно далекая история. Не хочется сравнивать с Афганистаном, но там нет ощущения, что в Европе ежедневно гибнут люди и идет война.

О скандалах с участием нардепов

Мы за 2 последние недели имели 2 эпизода с участием народных депутатов. С одной стороны – Александр Трухин, который попал в ДТП накануне Дня Независимости. Также на каком-то анонимном телеграм-канале появляются сплетни, на которых якобы народный депутат Гео Лерос признает, что он сам поджег свой автомобиль.

Это история о том, что у нас не существует независимой правоохранительной системы. Это история о том, что каждый из украинцев, бизнесменов, иностранцев, находящихся в Украине, являются незащищенными. Есть независимые прокуратуры, а независимого ГБР и полиции не существует.

Они руководствуются политической волей своего руководства или руководства государства. Это означает, что любое преступление, которое совершает власть, может быть скрыто.

Если у тебя есть деньги, ты можешь избежать любой ответственности. Если ты сегодня у власти, ты можешь избежать любой ответственности. Если у тебя денег нет, то у тебя нет политического влияния. Если ты простой украинец, то у тебя нет шанса на честный суд и профессиональные правоохранительные органы.

Если оценивать конкретно эти 2 истории. Могут ли быть эти пленки, которые обнародовали о Леросе, юридическим доказательством? И найдутся ли когда-нибудь видеозаписи, которые могут наконец прояснить, кто был за рулем автомобиля, в котором Трухин попал в ДТП?

Это зависит от успешности реформы правоохранительной системы. До тех пор, пока прокурор и руководитель ГБР будет своим, то правды не узнают. Так же по Гео, могут мстить, используя инструменты правоохранительной системы, то маое ГБР или прокуратура и фискальная служба.

Люди, обычные украинцы, такой защиты не получат.

Об изменениях в Украине

Что для вас стало маркером того, что ситуация в стране – с той же судебной реформой и другими реформами – меняется к лучшему?

Смена окружения вокруг президента. Президент – это tabula rasa. Его сознание – это сознание Голобородько в сериале. Будем откровенными. Это сознание необходимо формировать. Его необходимо формировать светлыми и правильными идеями.



Экс-генпрокурор заявил, что обычные украинцы не имеют защиты от правоохранительной системы / Фото 24 канала

К сожалению, его сознание сегодня формируют идеями Коломойского и Ермака, Педаляка. Борьба с олигархами – это то, что делал Путин 20 лет назад в России. Сейчас это делает Зеленский.

Смена окружения и светлые люди вокруг президента – это первый маркер того, что президент начнет выполнять то, что он наобещал 73% украинцам. Он может оправдать или не оправдать надежды.

Как говорил когда-то один из министров обороны США, самый большой вызов, находясь с президентом, это говорить ему неприятные вещи и правду. Я желаю нашему президенту, чтобы такие люди в его окружении были.

Мы все желаем этого, на самом деле. Он – президент нашей страны, и мы никуда отсюда не денемся. Именно поэтому мы не можем не желать успеха нашему президенту. Дай Бог, чтобы он прислушался к нашим советам.