Заседание СНБО должно начаться в пятницу, 17 сентября, в 17:00. Такую информацию сообщили информированные источники.

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Повестка дня заседания

Полной повестки дня пока не обнародовали, однако известно, что на заседании СНБО рассмотрят определенные "программные документы". Одним из таких документов может стать Стратегия информационной безопасности Украины, которую 15 сентября приняло правительство.

Кроме того, члены Совета национальной безопасности и обороны вернутся к вопросу введения персональных санкций. Правда, кто на этот раз попадет в этот список, мы узнаем только после заседания.

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