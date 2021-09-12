Об этом он сказал в интервью, отвечая на вопрос о закрытии телеканала "НАШ". Также секретарь СНБО обратил внимание на стремление России "развалить Украину".

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Россия намерена двигаться к развалу Европы

"Очень много свободы слова у нас финансируется из России. У нас интересы государства на первом месте. И если кому-то надо потерпеть, значит надо потерпеть. Потому что они могут развалить наше государство", – сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что задача России сейчас является достаточно простой и понятной – "развалить Украину и двигаться дальше, к развалу Европы".

Других задач у них (россиян – 24 канал) нет, иначе они прекратят свое существование,

– пояснил секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Не пропустите Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд об аннулировании лицензии

Обратите внимание! Еще 20 августа журналистка телеканала "НАШ" попросила Алексея Данилова прокомментировать решение Нацсовета о намерении подать на канал в суд и аннулировать лицензию. Тогда секретарь СНБО отметил, что, возможно, телеканалу стоит "присмотреться" к гостям эфиров.

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