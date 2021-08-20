Секретарь СНБО также сказал, что "от таких гостей могут быть хлопоты". Об этом Алексей Данилов рассказал на брифинге по результатам заседания СНБО.

Заметьте Нацсовет через суд хочет лишить лицензии канал Мураева "НАШ"

Данилов ответил на вопрос журналистки телеканала "НАШ"

Журналистка телеканала "НАШ" попросила Данилова прокомментировать решение Нацсовета о желании подать на канал в суд и аннулировать лицензию. Заверила, что это происходит якобы потому, что "гости во время нашей программы высказались как-то не так. По закону телеканал не несет ответственности за высказывания гостей. Так почему мы сейчас должны отвечать?".

К этому времени у нас ни одного документа в СНБО относительно вашего канала нет. Как только будет, мы вам сразу сообщим,

– заверил Данилов.

Он также добавил, что Нацсовет работает в пределах своих полномочий. Что касается гостей, Данилов сказал журналистке: "Если ваши гости будут вести пропаганду против нашей страны, если ваши гости будут постоянно настаивать на том, что нашей страны не существует... Так может вам стоит немного присмотреться к гостям". Секретарь также сказал, что на самом деле это их право.

Я таких гостей к себе не приглашаю. Никогда. Я очень осторожен к таким гостям, потому что потом могут быть от них хлопоты,

– заверил Данилов.

Кстати, 19 августа Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию телеканала "НАШ". Причина – разжигание религиозной и национальной вражды.

Коротко о деятельности телеканала "НАШ"