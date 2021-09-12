Про це він сказав в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про закриття телеканалу "НАШ". Також секретар РНБО звернув увагу на прагнення Росії "розвалити Україну".

До теми Суд відкрив два провадження про ануляцію ліцензій каналів Мураєва

Росія має намір рухатися до розвалу Європи

"Дуже багато свободи слова у нас фінансується з Росії. У нас інтереси держави на першому місці. І якщо комусь треба потерпіти, значить треба потерпіти. Тому що вони можуть розвалити нашу державу", – сказав Олексій Данілов.

Він зауважив, що завдання Росії наразі є досить простим та зрозумілим – "розвалити Україну і рухатися далі, до розвалу Європи".

Інших завдань у них (росіян – 24 канал) немає, інакше вони припинять своє існування,

– пояснив секретар Ради національної безпеки та оборони.

Не пропустіть Нацрада застосувала нові санкції проти каналу "НАШ" і звернеться до суду про анулювання ліцензії

Зверніть увагу! Ще 20 серпня журналістка телеканалу "НАШ" попросила Олексія Данілова прокоментувати рішення Нацради щодо наміру подати на канал до суду та анулювати ліцензію. Тоді секретар РНБО зазначив, що, можливо, телеканалу варто "придивитись" до гостей ефірів.

Ситуація довкола телеканалу "НАШ": що треба знати