Провадження відкрили за позовом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
Важливо Нацрада застосувала нові санкції проти каналу "НАШ" і звернеться до суду про анулювання ліцензії
Що стало підставою для анулювання ліцензій
Нацрада звинуватила телеканал "НАШ" у порушенні закону "Про телебачення і радіомовлення", а саме у:
- розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі;
- ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі;
- неусунення попередніх порушень.
Щодо "Максі ТВ" провадження відкрите за рішенням від 11 березня, яке регулятор ухвалив, коли визнав "факт відмови ліцензіата у проведенні перевірки".
Оскільки це спрощене, без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Не буде визначеної дати. Ми дізнаємось результати розгляду. Подаємо докази та документи паралельно, якщо в цьому є необхідність,
– пояснив член Нацради Максим Онопрієнко.
Додамо, що у 2019 році Нацрада вже зверталась до суду щодо анулювання ліцензії "Максі ТВ". Однак тоді провадження було зупинене через розгляд справи, у якій канал оскаржував рішення Нацради.
Головні зашквари телеканалу "НАШ"
- У грудні 2019 року "НАШ" вів пряму трансляцію пресконференції президента Росії Володимира Путіна. А в грудні 2020 року в ефірі ток-шоу на телеканалі надали слово одному з ватажків "ЛНР" Родіону Мірошнику. Тоді Нацрада наклала на телеканал штраф, він досі не сплачений.
- У жовтні 2020 року глядачам каналу пропонували взяти участь в інтерактивному голосуванні та відповісти на запитання, чи заслуговує Володимир Путін на Нобелівську премію миру.
- Торік на День Незалежності "НАШ" випустив відеоролик "Наша (не)залежність". За висновком регулятора, він створює негативний образ "невдалого" вибору під час Всеукраїнського референдуму 1991 року, а також спрямований на розпалювання ворожнечі, на ескалацію ненависті.