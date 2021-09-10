Провадження відкрили за позовом Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.

Важливо Нацрада застосувала нові санкції проти каналу "НАШ" і звернеться до суду про анулювання ліцензії

Що стало підставою для анулювання ліцензій

Нацрада звинуватила телеканал "НАШ" у порушенні закону "Про телебачення і радіомовлення", а саме у:

розпалюванні національної, расової чи релігійної ворожнечі;

ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі;

неусунення попередніх порушень.

Щодо "Максі ТВ" провадження відкрите за рішенням від 11 березня, яке регулятор ухвалив, коли визнав "факт відмови ліцензіата у проведенні перевірки".

Зверніть увагу! Обидва провадження є спрощеними, тобто розглядатимуться без виклику сторін.

Оскільки це спрощене, без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Не буде визначеної дати. Ми дізнаємось результати розгляду. Подаємо докази та документи паралельно, якщо в цьому є необхідність,

– пояснив член Нацради Максим Онопрієнко.

Додамо, що у 2019 році Нацрада вже зверталась до суду щодо анулювання ліцензії "Максі ТВ". Однак тоді провадження було зупинене через розгляд справи, у якій канал оскаржував рішення Нацради.

Вражає! Телеканал "НАШ" уже 14 разів притягували до відповідальності за розпалювання ненависті та ворожнечі, тому іншого виходу, крім анулювання ліцензії, немає.

Головні зашквари телеканалу "НАШ"