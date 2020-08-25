Наша (не)залежність: телеканал НАШ показав на свято антиукраїнський ролик
На День Незалежності України на каналі НАШ, який належить екснардепу Євгену Мураєву, крутили ролик із антипатріотичним змістом. Його посил у тому, що якби українці проголосували проти Незалежності, не було б війни, Майданів і протестів.
На ролик звернула увагу журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва і написала про це на своїй фейсбук-сторінці.
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До Дня Незалежності випустили ролик із маніпуляцією -- що наш суверенітет то є помилка. Що треба було не підтримувати самостійність. Що життя в совецькому союзі уберегло б нас від війни з Росією, Чорновола, Ющенка, Зеленського,
– написала журналістка.
Про що йдеться у ролику
- Починається відео з того, що жінка із рожевим шаликом на шиї вдумливо дивиться на пропор України і пригадує, як голосувала на референдумі 1991 року про Незалежність.
- Опісля починаються кадри у реверсному русі: Зеленський, який вітається із людьми на інавгурації і підстрибує до натовпу, Порошенко за трибуною у чорних рукавичках, війна на Донбасі і постріли.
- Відтак події повертаються до Революції Гідності, промови Януковича, Помаранчевої революції і аж до винесення прапора у залу Верховної Ради Чорноволом.
- Наприкінці молода білява дівчина з рожевим шаликом голосує за Незалежність і з'являється заставка "Наша (не) залежність, оповита чорним серпанком.
Марина Данилюк-Єрмолаєва підкреслила: на телеканалі Мураєва часто з'являються прокремлівські гості. Однак Нацрада нібито цього не бачить, а СБУ – байдуже.
Серед новіших меседжів каналу, пише журналістка, зокрема підтримка Лукашенка.