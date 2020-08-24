Глава української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук прокоментував скандальний ефір з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою, в якому він взяв участь. Він не лише не засудив її, а й заступився за неї.

Перший президент розповів про ефір на федеральному кремлівському каналі "Россия 1" в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.

Дізнайтесь більше Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій

За що Кравчук поважає Скабєєву

Гордон запитав політика, чи вдалося йому "покласти на лопатки" пропагандистку Скабєєву під час ефіру наприкінці липня цього року, на який його запросили. Леонід Кравчук відповів, що це не та людина, яку б він хотів поставити на місце під час публічної дискусії.

Ба більше, Кравчук сказав, що поважає Скабєєву та не вважає її противником, на відміну від російського президента Путіна. Він запевнив, що ніколи "не піде в словесну атаку на журналістів".

Вона (Скабєєва, – 24 канал) – енергійна, наполеглива, емоційна. Мені було приємно чути, як вона говорить,

– уточнив Кравчук.

Він також порівняв журналістів із "розвідниками, які ходять по тонкому лезу ножа". За ними, мовляв, стоять мільйони людей.

Кравчук похвалив Скабєєву: дивіться відео

Зверніть увагу! Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці – ведучій програми "60 хвилин" Ользі Скабєєвій. Приблизно 20 хвилин у прямому ефірі на телеканалі "Росія 1" він жартував з кремлівською маріонеткою про свого попередника Кучму, сперечався чий Донбас і хто розпочав війну.

Дивіться уривок з інтерв'ю, де Кравчук жартує зі Скабєєвою:

Хто така Ольга Скабєєва і чи можна її називати журналісткою