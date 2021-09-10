Производство открыли по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Важно Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд за аннулировании лицензии

Что стало основанием для аннулирования лицензий

Нацсовет обвинил телеканал "НАШ" в нарушении закона "О телевидении и радиовещании", а именно в:

разжигании национальной, расовой или религиозной вражды;

ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире;

неустранение предыдущих нарушений.

Относительно "Макси ТВ" производство открыто по решению от 11 марта, которое регулятор принял, когда признал "факт отказа лицензиата в проведении проверки".

Обратите внимание! Оба производства являются упрощенными, то есть будут рассматриваться без вызова сторон.

Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость,

– пояснил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Добавим, что в 2019 году Нацсовет уже обращался в суд об аннулировании лицензии "Макси ТВ". Однако тогда производство было остановлено из-за рассмотрения дела, в котором канал оспаривал решение Нацсовета.

Впечатляет! Телеканал "НАШ" уже 14 раз привлекали к ответственности за разжигание ненависти и вражды, поэтому другого выхода, кроме аннулирования лицензии, нет.

Главные зашквары телеканала "НАШ"