Производство открыли по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Важно Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд за аннулировании лицензии
Что стало основанием для аннулирования лицензий
Нацсовет обвинил телеканал "НАШ" в нарушении закона "О телевидении и радиовещании", а именно в:
- разжигании национальной, расовой или религиозной вражды;
- ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире;
- неустранение предыдущих нарушений.
Относительно "Макси ТВ" производство открыто по решению от 11 марта, которое регулятор принял, когда признал "факт отказа лицензиата в проведении проверки".
Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость,
– пояснил член Нацсовета Максим Оноприенко.
Добавим, что в 2019 году Нацсовет уже обращался в суд об аннулировании лицензии "Макси ТВ". Однако тогда производство было остановлено из-за рассмотрения дела, в котором канал оспаривал решение Нацсовета.
Главные зашквары телеканала "НАШ"
- В декабре 2019 года "НАШ" вел прямую трансляцию пресс-конференции президента России Владимира Путина. А в декабре 2020 года в эфире ток-шоу на телеканале предоставили слово одному из главарей "ЛНР" Родиону Мирошнику. Тогда Нацсовет наложил на телеканал штраф, он до сих пор не оплачен.
- В октябре 2020 года зрителям канала предлагали принять участие в интерактивном голосовании и ответить на вопрос, заслуживает ли Владимир Путин на Нобелевскую премию мира.
- В прошлом году на День Независимости "НАШ" выпустил видеоролик "Наша (не)зависимость". По заключению регулятора, он создает негативный образ "неудачного" выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года, а также направлен на разжигание вражды, на эскалацию ненависти.