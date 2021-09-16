Засідання РНБО має розпочатися у п'ятницю, 17 вересня, о 17:00. Таку інформацію повідомили поінформовані джерела.

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Порядок денний засідання

Повного порядку денного поки не оприлюднили, однак відомо, що на засіданні РНБО розглянуть певні "програмні документи". Одним із таких документів може стати Стратегія інформаційної безпеки України, яку 15 вересня ухвалив уряд.

Окрім того, члени Ради національної безпеки й оборони повернуться до питання введення персональних санкцій. Щоправда, хто цього разу потрапить у цей список, ми дізнаємося тільки після засідання.

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