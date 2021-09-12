На думку Олексія Данілова таких як Андрій Портнов в Україні дуже багато. Однак щоб боротися з ними потрібні докази їхніх злочинів.
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Санкції ввести можливо
Олексій Данілов запевняє, що якщо українські правоохоронні органи зберуть докази злочинів Андрія Портнова, то РНБО відповідно реагуватиме на це.
Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких як він дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати,
– пояснив Данілов.
Хоча секретар РНБО додав, що якби не його теперішня посада, то він би щодня писав списки людей, які порушують інтереси держави чи права людини, а також причетні до російської агресії.
Що відомо про Андрія Портнова
Андрій Портнов – проросійський політик та юрист. Деякий близько місяця у 2014 році був заступником Адміністрації тодішнього президента Віктора Януковича.
Причетний до голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.
Під кінець Революції Гідності Портнов, як і більшість високопосадовців, покинув територію України.
Спершу проживав у Росії, потім Австрії. Там займався адвокатською діяльністю.
У 2019 році повернувся до України. Печерський суд визнав те, що він 5 років був у відрядження.
Активний противник Революції Гідності та захисник "Беркуту".
У квітні 2021 року виграв у суді проти МОН з вимогою переписати у підручниках з історії України сторінки про події 2013 – 2014 років. Однак Апеляційний суд цю ухвалу скасував.