По мнению Алексея Данилова таких как Андрей Портнов в Украине очень много. Однако чтобы бороться с ними нужны доказательства их преступлений.

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Санкции ввести возможно

Алексей Данилов уверяет, что если украинские правоохранительные органы соберут доказательства преступлений Андрея Портнова, то СНБО соответственно будет реагировать на это.

Об Андрее Портнове известно многое всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких как он очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие к нам, мы такой вопрос можем отрабатывать,

– пояснил Данилов.

Хотя секретарь СНБО добавил, что если бы не его нынешняя должность, то он бы ежедневно писал списки людей, которые нарушают интересы государства или права человека, а также причастны к российской агрессии.