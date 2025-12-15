15 декабря, 12:37
По всей Украине вводят порайонное оповещение о тревоге, – Свириденко
По Украине вводят новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение. Система прошла тестирование в 13 регионах и теперь расширена на все области.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.
Что известно о новом подходе к объявлению воздушных тревог?
Свириденко рассказала, что ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.
Новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах,
– говорит премьер-министр.