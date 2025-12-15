По всей Украине вводят порайонное оповещение о тревоге, – Свириденко

По Украине вводят новый подход к объявлению воздушных тревог - порайонное оповещение. Система прошла тестирование в 13 регионах и теперь расширена на все области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Что известно о новом подходе к объявлению воздушных тревог?

Свириденко рассказала, что ГСЧС вместе с Воздушными силами и ОВА запустили разделение на районы по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

Новый подход уже существенно сократил продолжительность тревог. Особенно это ощутимо в прифронтовых и центральных регионах,

– говорит премьер-министр.