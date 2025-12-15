Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО ночью?
По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили 153 беспилотника по Украине. Враг привлек БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов. Россияне атаковали с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, Шаталово, Чауда, Гвардейское. Около 90 из дронов – "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов,
– говорят защитники.
Враг терроризировал Север, Юг и Восток Украины. Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 10 локациях.
Как отработали силы ПВО / Фото Воздушных сил ВСУ
Российские обстрелы Украины: что известно?
К слову, россияне обстреляли критическую инфраструктуру, обесточив контактную сеть железной дороги в Днепропетровской области.
По состоянию на 08:37 железнодорожники вывели резервные тепловозы, а энергетики постепенно восстанавливали движение электротягой. Несмотря на это, задерживаются поезда, движущиеся через Днепропетровскую область.
Кроме того, специалист по радиосвязи "Флеш" рассказал, что оккупанты усовершенствовали "Шахеды". Теперь есть ударные беспилотники с двойной боевой частью.