Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ. Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – советуем позаботиться о безопасности.

Где летят российские дроны сейчас?

18:54, 14 декабря

Одна группа "Шахедов" находится в Черкасской области.

18:53, 14 декабря

БпЛА курсом на Днепропетровщину с Харьковщины.

18:46, 14 декабря

БпЛА в Бориспольском районе Киевщины, курс на юг.

18:43, 14 декабря

Одесская область – БпЛА на Белгород-Днестровский.

18:37, 14 декабря

БпЛА с Харьковской на Полтавскую область.

18:25, 14 декабря

БпЛА в Изюмском районе Харьковской области, направление на Изюм.

18:17, 14 декабря

БпЛА на севере Харьковщины, курс на юг.

18:16, 14 декабря

БпЛА на юге Черниговской области, курс на Киевщину.

18:15, 14 декабря

БпЛА с Черного моря в направлении Одессы.