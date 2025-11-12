Он был в двух шагах от укрытия: на объекте Укрзализныци в результате обстрела погиб работник
- Работник охраны железной дороги погиб в результате удара российского дрона на инфраструктурном объекте Укрзализныци.
- Сотрудник не успел вернуться в укрытие, оказавшись в двух шагах от него во время атаки.
В результате удара российского дрона на одном из инфраструктурных объектов Укрзализныци во время дежурства погиб стрелок военизированной охраны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.
Что известно о трагедии на железной дороге?
По словам Александра Перцовского, на объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до того и находился сотрудник. Однако очередной вражеский удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия, куда он не успел вернуться.
Все обстоятельства изучим подробно, чтобы предотвращать,
– подчеркнул глава Укрзализныци.
Чиновник отметил, что ни одного дня или ночи не проходит без вражеских ударов. В то же время, по его словам, железнодорожникам в основном удается избегать человеческих потерь, и это самое ценное, ведь железо они умеют быстро восстанавливать.
Каждое исключение – непоправимое, болезненное и не должно повторяться. Семье погибшего коллеги – наша максимальная помощь,
– говорится в публикации Перцовского.
Он добавил, что прошлая ночь снова стала испытанием, когда железнодорожники боролись за непрерывное движение поездов как на восток, так и с востока несмотря на вражеские атаки.
Россияне бьют по железной дороге: последние новости
Ночью 8 ноября враг в очередной раз массированно обстрелял Украину. Под российскими ударами находилась, в частности, Полтавщина – ее железнодорожная и энергетическая инфраструктуры.
Вследствие вражеского обстрела и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы, несколько пассажирских поездов существенно задерживались.
6 ноября по железнодорожной станции в Каменском на Днепропетровщине ударил беспилотник. Там было повреждено здание станции. В регионе также фиксировали удары по мостам и другим ключевым объектам.