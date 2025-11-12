Он был в двух шагах от укрытия: на объекте Укрзализныци в результате обстрела погиб работник

В результате удара российского дрона на одном из инфраструктурных объектов Укрзализныци во время дежурства погиб стрелок военизированной охраны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

Что известно о трагедии на железной дороге?

По словам Александра Перцовского, на объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до того и находился сотрудник. Однако очередной вражеский удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия, куда он не успел вернуться.

Все обстоятельства изучим подробно, чтобы предотвращать,

– подчеркнул глава Укрзализныци.

Чиновник отметил, что ни одного дня или ночи не проходит без вражеских ударов. В то же время, по его словам, железнодорожникам в основном удается избегать человеческих потерь, и это самое ценное, ведь железо они умеют быстро восстанавливать.