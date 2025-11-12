Він був за два кроки від укриття: на об'єкті Укрзалізниці внаслідок обстрілу загинув працівник

Внаслідок удару російського дрона на одному з інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці під час чергування загинув стрілець воєнізованої охорони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

Що відомо про трагедію на залізниці?

За словами Олександра Перцовського, на об'єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник. Однак черговий ворожий удар наздогнав його буквально за два кроки від укриття, куди він не встиг повернутись.

Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати,

– наголосив очільник Укрзалізниці.

Посадовець зазначив, що жодного дня чи ночі не минає без ворожих ударів. Водночас, за його словами, залізничникам здебільшого вдається уникати людських втрат, і це найцінніше, адже залізо вони вміють швидко відновлювати.