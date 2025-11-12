Укр Рус
12 листопада, 11:18
Він був за два кроки від укриття: на об'єкті Укрзалізниці внаслідок обстрілу загинув працівник

Поліна Буянова
Основні тези
  • Працівник охорони залізниці загинув внаслідок удару російського дрона на інфраструктурному об'єкті Укрзалізниці.
  • Співробітник не встиг повернутись в укриття, опинившись за два кроки від нього під час атаки.

Внаслідок удару російського дрона на одному з інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці під час чергування загинув стрілець воєнізованої охорони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.

Що відомо про трагедію на залізниці?

За словами Олександра Перцовського, на об'єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник. Однак черговий ворожий удар наздогнав його буквально за два кроки від укриття, куди він не встиг повернутись. 

Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати, 
– наголосив очільник Укрзалізниці.

Посадовець зазначив, що жодного дня чи ночі не минає без ворожих ударів. Водночас, за його словами, залізничникам здебільшого вдається уникати людських втрат, і це найцінніше, адже залізо вони вміють швидко відновлювати.

Кожне виключення – непоправне, болюче та не має повторюватись. Родині загиблого колеги – наша максимальна допомога, 
– йдеться в дописі Перцовського.

Він додав, що минула ніч знову стала випробуванням, коли залізничники боролися за безперервний рух поїздів як на схід, так і зі сходу попри ворожі атаки.

Росіяни б'ють по залізниці: останні новини

  • Вночі 8 листопада ворог вкотре масовано обстріляв Україну. Під російськими ударами перебувала, зокрема, Полтавщина – її залізнична та енергетична інфраструктури.
     

  • Внаслідок ворожого обстрілу та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні були задіяні резервні тепловози, декілька пасажирських поїздів суттєво затримувалися.
     

  • 6 листопада по залізничній станції в Кам'янському, що на Дніпропетровщині, вдарив безпілотник. Там було пошкоджено будівлю станції. У регіоні також фіксували удари по мостах і інших ключових об'єктах.