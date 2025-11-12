Він був за два кроки від укриття: на об'єкті Укрзалізниці внаслідок обстрілу загинув працівник
- Працівник охорони залізниці загинув внаслідок удару російського дрона на інфраструктурному об'єкті Укрзалізниці.
- Співробітник не встиг повернутись в укриття, опинившись за два кроки від нього під час атаки.
Внаслідок удару російського дрона на одному з інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці під час чергування загинув стрілець воєнізованої охорони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову АТ "Укрзалізниця" Олександра Перцовського.
Читайте також Росіяни посилюють удари проти залізничних вузлів, – в ISW назвали мету ворога
Що відомо про трагедію на залізниці?
За словами Олександра Перцовського, на об'єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник. Однак черговий ворожий удар наздогнав його буквально за два кроки від укриття, куди він не встиг повернутись.
Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати,
– наголосив очільник Укрзалізниці.
Посадовець зазначив, що жодного дня чи ночі не минає без ворожих ударів. Водночас, за його словами, залізничникам здебільшого вдається уникати людських втрат, і це найцінніше, адже залізо вони вміють швидко відновлювати.
Кожне виключення – непоправне, болюче та не має повторюватись. Родині загиблого колеги – наша максимальна допомога,
– йдеться в дописі Перцовського.
Він додав, що минула ніч знову стала випробуванням, коли залізничники боролися за безперервний рух поїздів як на схід, так і зі сходу попри ворожі атаки.
Росіяни б'ють по залізниці: останні новини
Вночі 8 листопада ворог вкотре масовано обстріляв Україну. Під російськими ударами перебувала, зокрема, Полтавщина – її залізнична та енергетична інфраструктури.
Внаслідок ворожого обстрілу та тимчасового знеструмлення кількох дільниць у регіоні були задіяні резервні тепловози, декілька пасажирських поїздів суттєво затримувалися.
6 листопада по залізничній станції в Кам'янському, що на Дніпропетровщині, вдарив безпілотник. Там було пошкоджено будівлю станції. У регіоні також фіксували удари по мостах і інших ключових об'єктах.