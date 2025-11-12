Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.
Что известно о трагедии на железной дороге?
По словам Александра Перцовского, на объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до того и находился сотрудник. Однако очередной вражеский удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия, куда он не успел вернуться.
Все обстоятельства изучим подробно, чтобы предотвращать,
– подчеркнул глава Укрзализныци.
Чиновник отметил, что ни одного дня или ночи не проходит без вражеских ударов. В то же время, по его словам, железнодорожникам в основном удается избегать человеческих потерь, и это самое ценное, ведь железо они умеют быстро восстанавливать.
Каждое исключение – непоправимое, болезненное и не должно повторяться. Семье погибшего коллеги – наша максимальная помощь,
– говорится в публикации Перцовского.
Он добавил, что прошлая ночь снова стала испытанием, когда железнодорожники боролись за непрерывное движение поездов как на восток, так и с востока несмотря на вражеские атаки.
Россияне бьют по железной дороге: последние новости
Ночью 8 ноября враг в очередной раз массированно обстрелял Украину. Под российскими ударами находилась, в частности, Полтавщина – ее железнодорожная и энергетическая инфраструктуры.
Вследствие вражеского обстрела и временного обесточивания нескольких участков в регионе были задействованы резервные тепловозы, несколько пассажирских поездов существенно задерживались.
6 ноября по железнодорожной станции в Каменском на Днепропетровщине ударил беспилотник. Там было повреждено здание станции. В регионе также фиксировали удары по мостам и другим ключевым объектам.