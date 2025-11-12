Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

Что известно о трагедии на железной дороге?

По словам Александра Перцовского, на объекте было оборудовано и работающее укрытие, где до того и находился сотрудник. Однако очередной вражеский удар настиг его буквально в двух шагах от укрытия, куда он не успел вернуться.

Все обстоятельства изучим подробно, чтобы предотвращать,

– подчеркнул глава Укрзализныци.

Чиновник отметил, что ни одного дня или ночи не проходит без вражеских ударов. В то же время, по его словам, железнодорожникам в основном удается избегать человеческих потерь, и это самое ценное, ведь железо они умеют быстро восстанавливать.