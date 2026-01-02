Часть Львовской области осталась без света: в чем причина

Во Львовской области по состоянию на утро 2 января полностью обесточены 9 населенных пунктов, еще 39 частично. Причиной стали сильные порывы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Львовоблэнерго".

Что известно об обесточивании во Львовской области?

В "Львовоблэнерго" отметили, что от непогоды пострадали Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская, Буская и Перемышлянская общины.

Энергетики ликвидируют последствия непогоды на Львовщине. Восстанавливают электропитание потребителям 19 бригад "Львовоблэнерго" в составе 81 работника, привлечено 28 единиц техники,

– говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в течение дня во Львове и области будут порывы ветра со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Поэтому следует помнить о правилах безопасности:

Не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров – это смертельно опасно;

Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом": сведите ступни вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, передвигайтесь мелкими скользящими шагами:

Организуйте охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал, до приезда оперативно-выездной бригады "Львовоблэнерго".

Обратите внимание! В "Львовоблэнерго" призвали граждан, в случае обнаружения мест обрыва сразу сообщать о ситуации по номерам: 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно) или на другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.



Если же из-за непогоды упали деревья или травмировались люди, звоните в экстренные службы: 101, 112 или 103.

