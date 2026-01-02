Часть Львовской области осталась без света: в чем причина
- Во Львовской области из-за сильных порывов ветра полностью обесточены 9 населенных пунктов, а 39 – частично.
- Для восстановления электропитания привлечено 19 бригад "Львовоблэнерго" в составе 81 работника и 28 единиц техники.
Во Львовской области по состоянию на утро 2 января полностью обесточены 9 населенных пунктов, еще 39 частично. Причиной стали сильные порывы ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Львовоблэнерго".
Что известно об обесточивании во Львовской области?
В "Львовоблэнерго" отметили, что от непогоды пострадали Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская, Буская и Перемышлянская общины.
Энергетики ликвидируют последствия непогоды на Львовщине. Восстанавливают электропитание потребителям 19 бригад "Львовоблэнерго" в составе 81 работника, привлечено 28 единиц техники,
– говорится в сообщении.
В компании также отметили, что в течение дня во Львове и области будут порывы ветра со скоростью 17 – 22 метра в секунду. Поэтому следует помнить о правилах безопасности:
- Не приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее 8 метров – это смертельно опасно;
- Отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом": сведите ступни вместе, не отрывайте их друг от друга и от земли, передвигайтесь мелкими скользящими шагами:
- Организуйте охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал, до приезда оперативно-выездной бригады "Львовоблэнерго".
Обратите внимание! В "Львовоблэнерго" призвали граждан, в случае обнаружения мест обрыва сразу сообщать о ситуации по номерам: 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно) или на другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
Если же из-за непогоды упали деревья или травмировались люди, звоните в экстренные службы: 101, 112 или 103.
В каких областях есть перебои со светом из-за российских ударов?
В ночь на 1 января россияне совершили массированную дроновую атаку на энергообъекты в нескольких украинских областях. Речь идет о Волынской и Одесской областях. Также есть новые обесточивания на Черниговщине.
На Волыни в результате массированной атаки "Шахедами" более 100 тысяч абонентов оставалось без электроснабжения. Предварительно, обошлось без пострадавших.
В пятницу, 2 января, во всех областях Украины также будут действовать графики отключения света. Сама ситуация с отключениями может измениться в течение суток.