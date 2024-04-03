Не только мусорный коллапс: какие последствия для россиян будет иметь борьба с мигрантами

После теракта в "Крокус Сити Холл" российские власти объявили "охоту" на мигрантов, а Владимир Путин поручил кардинально пересмотреть политику в этой сфере. Однако после массовых задержаний мигрантов, в Дагестане возник мусорный коллапс, ведь убирать не осталось кому.

Сообщалось, что выходить собирать мусор якобы должны были работники мэрии. Однако, как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, грязные улицы – это лишь одна из проблем, которая ждет Россию после таких решений.

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Чем обернется для россиян борьба с мигрантами

Мусорный коллапс – это лишь одно из последствий, ведь понятно, что для профессиональной уборки мусора, то есть для того, чтобы россияне становились дворниками, надо существенно повысить оплату этого труда. Но это никак не входит в бюджеты местных органов власти.

По словам Яковенко, вторым следствием такой борьбы с мигрантами станут проблемы в строительной отрасли. Ведь мигранты массово работают на стройках и составляют существенную часть трудовых ресурсов России в этой сфере.

Если в результате разжигания ксенофобии, мигрантов будут высылать с такой интенсивностью, как мы это видим, или они будут выезжать сами, потому что их будут "прессовать" с бессмысленной зверской жестокостью, тогда произойдет еще и строительный коллапс,

– отметил российский оппозиционный журналист.

В свою очередь это приведет к существенному росту цен на жилье. Кроме того, стоит ожидать проблем в бытовом обслуживании, общественном питании и так далее. Поэтому мы увидим резкое подорожание жизни в России. Но российским властям на все это абсолютно безразлично.

Однако такие события не затронут военную сферу, потому что там зарплаты достаточно высокие. Вероятнее всего весь удар примет гражданский сектор, который обеспечивает уровень жизни россиян.

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