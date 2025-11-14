Зеленский в окружении танков и ракет: The Economist опубликовал обложку-прогноз на 2026 год

Журнал The Economist обнародовал свою традиционную обложку-прогноз на 2026 год – на этот раз в формате ребуса с десятью ключевыми глобальными тенденциями. Среди зашифрованных символов заметен и президент Украины Владимир Зеленский – он изображен с биноклем среди танков, дронов и ракет.

Обложку презентовали 13 ноября вместе с ежегодным путеводителем The World Ahead 2026 ("Мир в 2026 году"). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Какие прогнозы на 2026 год дает The Economist?

Как пояснил редактор Том Стендидж, в издании собран анализ десяти главных трендов, которые, по мнению экспертов, будут определять следующий год в политике, экономике, технологиях и культуре.

Он подчеркивает, что в 2025-м центральной фигурой мировых процессов был президент США Дональд Трамп – и его влияние только усилится в 2026-м. Путеводитель выделяет десять ключевых тем:

250-летие США. Республиканцы и демократы будут предлагать разные видения будущего страны накануне юбилея, а окончательный "приговор" дадут избиратели на промежуточных выборах. Несмотря на возможное большинство демократов в Палате представителей, Трамп продолжит активно использовать тарифы и исполнительные указы.

Геополитический дрейф. Часть аналитиков говорит о новой холодной войне между блоками США и Китая, другие – о мире, поделенном соглашениями Трампа на американскую, российскую и китайскую сферы влияния. Старый глобальный порядок и в дальнейшем будет разрушаться, тогда как "коалиции желающих" будут заключать новые соглашения в сфере обороны, торговли и климата.

Война или мир. По оценкам The Economist, конфликты в Украине, Мьянме и Судане будут продолжаться. Россия и Китай будут провоцировать напряженность в Северной Европе и Южнокитайском море. Зоны конкуренции расширятся на Арктику, космос, морское дно и киберпространство.

Вызовы для Европы. ЕС придется одновременно увеличивать оборонные расходы, удерживать США как союзника, стимулировать экономический рост и бороться с бюджетными дефицитами.

Окно возможностей для Китая. Политика "Америка превыше всего" открывает для Пекина шанс усилить глобальное влияние и заключить новые партнерства, особенно среди стран глобального Юга.

Экономические риски. Тарифная политика Трампа, по мнению авторов, замедлит мировую экономику и увеличит угрозу кризиса на рынке гособлигаций.

Страхи вокруг ИИ. Масштабные американские инвестиции в искусственный интеллект могут скрывать структурные экономические слабости. В то же время будут усиливаться опасения относительно влияния ИИ на занятость.

Климатические перспективы. Несмотря на скепсис Трампа по "зеленой" энергетике, чистые технологии активно развиваются в странах глобального Юга, а мировые выбросы, вероятно, уже вышли на пиковый уровень.

Спортивные противоречия. Чемпионат мира по футболу 2026 года США, Мексика и Канада будут принимать совместно – на фоне напряженных отношений между странами.

Новые препараты для похудения. Ожидается появление более дешевых таблетированных аналогов GLP-1, что сделает такие лекарства значительно доступнее по сравнению с нынешним "Оземпиком".

