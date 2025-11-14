Обложку презентовали 13 ноября вместе с ежегодным путеводителем The World Ahead 2026 ("Мир в 2026 году"). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.
Смотрите также Дело не только в украденных миллионах: как мир реагирует на коррупционный скандал и как это бьет по доверию к Украине
Какие прогнозы на 2026 год дает The Economist?
Как пояснил редактор Том Стендидж, в издании собран анализ десяти главных трендов, которые, по мнению экспертов, будут определять следующий год в политике, экономике, технологиях и культуре.
Он подчеркивает, что в 2025-м центральной фигурой мировых процессов был президент США Дональд Трамп – и его влияние только усилится в 2026-м. Путеводитель выделяет десять ключевых тем:
- 250-летие США. Республиканцы и демократы будут предлагать разные видения будущего страны накануне юбилея, а окончательный "приговор" дадут избиратели на промежуточных выборах. Несмотря на возможное большинство демократов в Палате представителей, Трамп продолжит активно использовать тарифы и исполнительные указы.
- Геополитический дрейф. Часть аналитиков говорит о новой холодной войне между блоками США и Китая, другие – о мире, поделенном соглашениями Трампа на американскую, российскую и китайскую сферы влияния. Старый глобальный порядок и в дальнейшем будет разрушаться, тогда как "коалиции желающих" будут заключать новые соглашения в сфере обороны, торговли и климата.
- Война или мир. По оценкам The Economist, конфликты в Украине, Мьянме и Судане будут продолжаться. Россия и Китай будут провоцировать напряженность в Северной Европе и Южнокитайском море. Зоны конкуренции расширятся на Арктику, космос, морское дно и киберпространство.
- Вызовы для Европы. ЕС придется одновременно увеличивать оборонные расходы, удерживать США как союзника, стимулировать экономический рост и бороться с бюджетными дефицитами.
- Окно возможностей для Китая. Политика "Америка превыше всего" открывает для Пекина шанс усилить глобальное влияние и заключить новые партнерства, особенно среди стран глобального Юга.
- Экономические риски. Тарифная политика Трампа, по мнению авторов, замедлит мировую экономику и увеличит угрозу кризиса на рынке гособлигаций.
- Страхи вокруг ИИ. Масштабные американские инвестиции в искусственный интеллект могут скрывать структурные экономические слабости. В то же время будут усиливаться опасения относительно влияния ИИ на занятость.
- Климатические перспективы. Несмотря на скепсис Трампа по "зеленой" энергетике, чистые технологии активно развиваются в странах глобального Юга, а мировые выбросы, вероятно, уже вышли на пиковый уровень.
- Спортивные противоречия. Чемпионат мира по футболу 2026 года США, Мексика и Канада будут принимать совместно – на фоне напряженных отношений между странами.
- Новые препараты для похудения. Ожидается появление более дешевых таблетированных аналогов GLP-1, что сделает такие лекарства значительно доступнее по сравнению с нынешним "Оземпиком".
В ВВС возник скандал из-за монтажа речи Трампа
BBC оказалась в центре скандала из-за монтажа речи Трампа в фильме о Штурме Капитолия, что привело к отставке генерального директора Тима Дейви и главы подразделения BBC News Деборы Тернесс.
Монтажер склеил 2 фрагмента речи Трампа, между которыми было 50 минут. В фильме все выглядело как прямой призыв президента штурмовать Капитолий, чего в реальности не было. На самом деле он призвал поддержать сенаторов и конгрессменов.