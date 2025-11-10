Руководители BBC подают в отставку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph і BBC.

Что известно о скандале вокруг BBC?

BBC в программе Panorama рассказывали о событиях 2021 года – Штурм Капитолия. Однако СМИ попало в большой скандал, ведь оказалось, что речь Трампа перед этими событиями в фильме отредактировали.

В фильме Трамп говорит, что он вместе с толпой будет "сражаться всеми силами". На самом деле в тот день Трамп говорил: "Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших смелых сенаторов, конгрессменов и конгрессменок".

Сравнение отредактированной и реальной речи Трампа

Такой эффект произошел из-за склейки двух разных частей речи Трампа, между которыми 50 минут, что создает впечатление, будто президент прямо призывает толпу к беспорядкам.

Генеральный директор BBC Тим Дейви и глава подразделения BBC News Дебора Тернесс подали в отставку.

Би-би-си не идеальная, и мы всегда должны быть открытыми, прозрачными и подотчетными. Хотя это и не единственная причина, текущая дискуссия вокруг ВВС News, по понятным причинам, повлияла на мое решение. В целом Би-би-си работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и как генеральный директор я должен взять на себя окончательную ответственность,

– говорится в письме Дэйви.

Справка: Штурм Капитолия – события 6 января 2021 года в Вашингтоне, когда толпа, поддерживавшая Трампа на выборах президента 2020 года захватила здание Капитолия США. Причиной стало их несогласие с победой Джозефа Байдена. События привели к гибели 5 человек. Конгресс США временно эвакуировали, но в конце концов он сертифицировал результаты выборов.

События в частности прокомментировал сам Дональд Трамп в сети Truth Social.

Все уходят в отставку или уволены, потому что их поймали на "искажении" моей очень хорошей (ИДЕАЛЬНОЙ!) речи 6 января. Это крайне нечестные люди, которые пытались вмешаться в ход президентских выборов. К тому же они из страны (Великобритании, – 24 Канал), которую многие считают нашим союзником номер один. Какой ужас для демократии!

– написал он.

Недавно Трамп в очередной раз обвинил Байдена в войне в Украине