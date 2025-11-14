Зеленський в оточенні танків і ракет: The Economist опублікував обкладинку-прогноз на 2026 рік

Журнал The Economist оприлюднив свою традиційну обкладинку-прогноз на 2026 рік – цього разу у форматі ребуса з десятьма ключовими глобальними тенденціями. Серед зашифрованих символів помітний і президент України Володимир Зеленський – він зображений із біноклем серед танків, дронів і ракет.

Обкладинку презентували 13 листопада разом із щорічним путівником The World Ahead 2026 ("Світ у 2026 році"). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

Які прогнози на 2026 рік дає The Economist?

Як пояснив редактор Том Стендідж, у виданні зібрано аналіз десяти головних трендів, які, на думку експертів, визначатимуть наступний рік у політиці, економіці, технологіях та культурі.

Він підкреслює, що у 2025-му центральною фігурою світових процесів був президент США Дональд Трамп – і його вплив лише посилиться у 2026-му. Путівник виокремлює десять ключових тем:

250-річчя США. Республіканці та демократи пропонуватимуть різні візії майбутнього країни напередодні ювілею, а остаточний "вирок" дадуть виборці на проміжних виборах. Попри можливу більшість демократів у Палаті представників, Трамп продовжить активно використовувати тарифи й виконавчі укази.

Геополітичний дрейф. Частина аналітиків говорить про нову холодну війну між блоками США і Китаю, інші – про світ, поділений угодами Трампа на американську, російську та китайську сфери впливу. Старий глобальний порядок і надалі руйнуватиметься, тоді як "коаліції охочих" укладатимуть нові угоди у сфері оборони, торгівлі та клімату.

Війна чи мир. За оцінками The Economist, конфлікти в Україні, М'янмі та Судані триватимуть. Росія і Китай провокуватимуть напруженість у Північній Європі та Південнокитайському морі. Зони конкуренції розширяться на Арктику, космос, морське дно й кіберпростір.

Виклики для Європи. ЄС доведеться одночасно збільшувати оборонні витрати, утримувати США як союзника, стимулювати економічне зростання та боротися з бюджетними дефіцитами.

Вікно можливостей для Китаю. Політика "Америка понад усе" відкриває для Пекіна шанс посилити глобальний вплив і укласти нові партнерства, особливо серед країн глобального Півдня.

Економічні ризики. Тарифна політика Трампа, на думку авторів, сповільнить світову економіку і збільшить загрозу кризи на ринку держоблігацій.

Страхи навколо ШІ. Масштабні американські інвестиції в штучний інтелект можуть приховувати структурні економічні слабкості. Водночас посилюватимуться побоювання щодо впливу ШІ на зайнятість.

Кліматичні перспективи. Попри скепсис Трампа щодо "зеленої" енергетики, чисті технології активно розвиваються в країнах глобального Півдня, а світові викиди, ймовірно, вже вийшли на піковий рівень.

Спортивні протиріччя. Чемпіонат світу з футболу 2026 року США, Мексика та Канада прийматимуть спільно – на тлі напружених відносин між країнами.

Нові препарати для схуднення. Очікується поява дешевших таблетованих аналогів GLP-1, що зробить такі ліки значно доступнішими порівняно з нинішнім "Оземпіком".

