Из плена вернулись двое военных "Азова"
- В четверг, 2 октября, состоялся обмен пленными с Россией, вернулись двое военных "Азова".
- Командир "Азова" Денис Прокопенко поблагодарил военных за их стойкость и подчеркнул важность обмена всех пленных.
В четверг, 2 октября, состоялся обмен пленными с Россией. Среди возвращенных защитников двое военнослужащих 12-й бригады специального назначения "Азов".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 1-го корпуса НГУ "Азов", Героя Украины (2022) Дениса Прокопенко.
Смотрите также Рядовые, сержанты, офицеры: кого Украина вернула домой
Что командир корпуса говорит о возвращении военных?
Денис Прокопенко поблагодарил за работу всех бойцов, которые берут пленных на поле боя и пополняют наш обменный фонд.
Я поздравляю наших собратьев, которые провели почти три с половиной года в нечеловеческих условиях российских тюрем, с возвращением на родную землю, к своим близким. Спасибо вам за вашу силу духа, за то, что выстояли.,
– сказал Герой Украины.
Также он отметил, что каждый военнослужащий, который сражался в Мариуполе, не изменил присяге и выполнил приказ, должен быть обменен.
По информации Прокопенко, более 800 военнослужащих 12-й бригады "Азов" находятся в российском плену. Также известно, что во время обороны Мариуполя во время вторжения России в 2022 году погибло более 300 воинов "Азова".
Что известно об обмене пленными 2 октября?
Напомним, что 2 октября Украина вернула из российского плена 185 военных и 20 гражданских, большинство из которых находилась в неволе с 2022 года.
Среди освобожденных военных есть защитники Мариуполя, "Азовстали", а также Чернобыльской АЭС. Президент Украины заверил, что всем им окажут необходимую помощь.
Известно, что самому старшему освобожденному военному – 59 лет, а самому молодому – 26 лет. Двое защитников уже завтра отпразднуют свой День рождения на родной земле.