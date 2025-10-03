З полону повернулися двоє військових "Азову"
- У четвер, 2 жовтня, відбувся обмін полоненими з Росією, повернулися двоє військових "Азову".
- Командир "Азову" Денис Прокопенко подякував військовим за їхню стійкість та наголосив на важливості обміну всіх полонених.
У четвер, 2 жовтня, відбувся обмін полоненими з Росією. Серед повернутих захисників – двоє військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командира 1-го корпусу НГУ "Азов", Героя України (2022) Дениса Прокопенка.
Що командир корпусу каже про повернення військових?
Денис Прокопенко подякував за роботу всіх бійців, які беруть полонених на полі бою та поповнюють наш обмінний фонд.
Я вітаю наших побратимів, котрі провели майже три з половиною роки у нелюдських умовах російських тюрем, з поверненням на рідну землю, до своїх близьких. Дякую вам за вашу силу духу, за те, що вистояли.,
– сказав Герой України.
Також він наголосив, що кожен військовослужбовець, який бився в Маріуполі, не зрадив присягу і виконав наказ, має бути обміняний.
За інформацією Прокопенка, понад 800 військовослужбовців 12-ї бригади "Азов" перебувають у російському полоні. Також відомо, що під час оборони Маріуполя під час вторгнення Росії у 2022 році загинуло понад 300 воїнів "Азову".
Що відомо про обмін полоненими 2 жовтня?
Нагадаємо, що 2 жовтня Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних, більшість з яких перебувала у неволі з 2022 року.
Серед звільнених військових є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", а також Чорнобильської АЕС. Президент України запевнив, що усім їм нададуть необхідну допомогу.
Відомо, що найстаршому звільненому військовому – 59 років, а наймолодшому – 26 років. Двоє захисників уже завтра відсвяткують свій День народження на рідній землі.