"Я украинец, и я горжусь этим": Алексей Шевченко зачитал стихотворение сразу после освобождения из плена
- Украина 5 февраля вернула из плена 157 военных и гражданских, среди которых был Алексей Шевченко – защитник Мариуполя.
- Алексей Шевченко сразу после возвращения продекламировал стихотворение со словами "Я украинец, и я горжусь этим".
Видео с военным в инстаграме распространила представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Тара Курушкина.
Смотрите также Настоящее чудо: из плена вернулся Назар Далецкий, которого считали погибшим в 2022 году
Военнопленный продекламировал стихотворение
Алексей Шевченко служил в 501 батальоне в составе 36 отдельной бригады морской пехоты. Он участвовал в обороне Мариуполя в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
В апреле 2022 года военный попал в плен во время выхода из Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. С тех пор он находился в российской неволе.
Сразу по прибытию в Украину Алексей Шевченко продекламировал стихотворение об украинской идентичности и стремлении к свободе. В частности, прозвучали слова "Я украинец, и я горжусь этим".
Полный стих от освобожденного украинского военного: смотрите видео
Что известно об обмене пленными?
По договоренности в Абу-Даби 5 февраля Украина и Россия провели обмен пленными. Вернулись в целом 150 военнослужащих и 7 гражданских.
Среди освобожденных есть и защитники ТрО, ВМС ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, а также незаконно осужденные оккупантами украинцы.
В частности, вернулся Назар Далецкий. Его с 2022 года считали погибшим.