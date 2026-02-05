"Я украинец, и я горжусь этим": Алексей Шевченко зачитал стихотворение сразу после освобождения из плена

Украина 5 февраля вернула из плена 157 военных и гражданских. Один из освобожденных Алексей Шевченко сразу после возвращения продекламировал стихотворение со словами "Я украинец, и я горжусь этим".

Видео с военным в инстаграме распространила представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Тара Курушкина.

Военнопленный продекламировал стихотворение

Алексей Шевченко служил в 501 батальоне в составе 36 отдельной бригады морской пехоты. Он участвовал в обороне Мариуполя в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

В апреле 2022 года военный попал в плен во время выхода из Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. С тех пор он находился в российской неволе.

Сразу по прибытию в Украину Алексей Шевченко продекламировал стихотворение об украинской идентичности и стремлении к свободе. В частности, прозвучали слова "Я украинец, и я горжусь этим".

Что известно об обмене пленными?