"Я українець, і я пишаюсь цим": Олексій Шевченко зачитав вірш одразу після звільнення з полону

Україна 5 лютого повернула з полону 157 військових та цивільних. Один зі звільнених Олексій Шевченко одразу після повернення продекламував вірш зі словами "Я українець, і я пишаюсь цим".

Відео з військовим у інстаграмі поширила представниця Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Тара Курушкіна.

Військовополонений продекламував вірш

Олексій Шевченко служив у 501 батальйоні у складі 36 окремої бригади морської піхоти. Він брав участь в обороні Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У квітні 2022 року військовий потрапив у полон під час виходу із Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. Відтоді він перебував у російській неволі.

Одразу по прибуттю в Україну Олексій Шевченко продекламував вірш про українську ідентичність та прагнення свободи. Зокрема, пролунал слова "Я українець, і я пишаюсь цим".

Що відомо про обмін полоненими?