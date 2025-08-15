Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, какого именно "обмена территорий" хочет глава Кремля Владимир Путин.

Какого "обмена территорий" хочет Путин?

Бывший министр иностранных дел Украины отвергает идею "обмена территориями" с Россией.

В интервью Кристиани Аманпур с CNN Дмитрий Кулеба отверг эту идею, заявив, что Путин хочет отказаться от "крошечных кусочков" украинской территории в обмен на то, что Киев не будет пытаться вернуть себе "огромные земли", над которыми Москва сохранит контроль.

Напомним, в пятницу, 15 августа, должна состояться встреча Трампа и Путина. Она состоится в городе Анкоридж штата Аляска.

Отметим, что на улицах города состоялся митинг в поддержку Украины и против прилета российского диктатора в США, организованный общественной организацией Stand Up Alaska.

Протестующие собрались с украинскими флагами и плакатами. Автомобили, проезжавшие мимо, сигналили в знак поддержки. Кроме этого, на полную громкость включили украинский гимн.