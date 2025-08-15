Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, якого саме "обміну територій" прагне глава Кремля Володимир Путін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Якого "обміну територій" хоче Путін?

Колишній міністр закордонних справ України відкидає ідею "обміну територіями" з Росією.

В інтерв'ю Крістіані Аманпур з CNN Дмитро Кулеба відкинув цю ідею, заявивши, що Путін хоче відмовитися від "крихітних шматочків" української території в обмін на те, що Київ не намагатиметься повернути собі "величезні землі", над якими Москва збереже контроль.

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 серпня, повинна відбутися зустріч Трампа та Путіна. Вона відбудеться в місті Анкоридж штату Аляска.

Зазначимо, що на вулицях міста відбувся мітинг на підтримку України та проти прильоту російського диктатора до США, організований громадською організацією Stand Up Alaska.

Протестувальники зібралися з українськими прапорами та плакатами. Автомобілі, що проїжджали повз, сигналили на знак підтримки. Крім цього, на повну гучність ввімкнули український гімн.